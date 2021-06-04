Gül suyunun faydaları nelerdir? Gül suyunun cilde yararları ve etkileri

Gül suyunun cilde etkileri Gül suyunun yararlı etkilerini görebilmek için sentetik katkı maddeleri içermemesi, damıtma dediğimiz tekniklerle içeriğindeki faydalı maddeleri kaybetmeden hazırlanması uygun olur.



Evimizde de taze gül yapraklarından tonikler hazırlayabiliriz. Her cilt yapısında dengeleyici etkisinden yararlanılabilen alerjik ciltlerde bile rahatlatıcı etkinliği sebebi ile evde hazırladığımız toniklerde bir tutam gül yaprağını diğer bitkilerle birlikte de karışım halinde hazırlayabiliriz.