Gül suyunun faydaları nelerdir? Gül suyunun cilde yararları ve etkileri
Cilt bakımında kullanılan ürünlerden biri de gül suyu... Çeşitli işlemlerden geçirilerek damıtılan gül suyu, siyah noktalardan lekelere kadar çeşitli cilt problemi için kullanılabiliyor. Peki gül suyunun faydaları nelerdir? Gül suyunun cilde yararları ve etkileri...
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Gül suyu, hafif yapısı ve hoş kokusuyla cilt bakımında da tercih edilebiliyor. Cilde parlaklık verebiliyor ve yumuşatmaya yardımcı oluyor. Dermatoloji Uzm. Dr. Emine Özge Ayabakan, gül suyunun faydalarıyla ilgili bilgiler verdi.
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Gül suyunun faydaları
Güller, tonik şeklinde uygulandığında canlandırıcı, onarıcı etkiyle her cilt yapısında olumlu etkiler gösterir.
Her renk gül salgıladıkları hoş esans yanında içerdiği vitamin ve minerallerle, infeksiyonları tedavi edici antiseptik etkinliği ile cilt sorunlarında kullanılan doğal bir kaynaktır.
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Cildi yumuşatır, temizler.
Gül suyu temizleyici ve rahatlatıcı tıraş losyonu amacıyla kullanıldığı gibi şişmiş yüz, göz kapakları için ödem giderici, ter kokularını azaltıcı antiseptik olarak, saç ve cildimizdeki kaşıntılara, egzamaya karşı da tercih edilebilen değerli özelliklere sahiptir.
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Gül suyunun cilde etkileri
Gül suyunun yararlı etkilerini görebilmek için sentetik katkı maddeleri içermemesi, damıtma dediğimiz tekniklerle içeriğindeki faydalı maddeleri kaybetmeden hazırlanması uygun olur.
Evimizde de taze gül yapraklarından tonikler hazırlayabiliriz. Her cilt yapısında dengeleyici etkisinden yararlanılabilen alerjik ciltlerde bile rahatlatıcı etkinliği sebebi ile evde hazırladığımız toniklerde bir tutam gül yaprağını diğer bitkilerle birlikte de karışım halinde hazırlayabiliriz.