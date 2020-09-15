Güçlü bağışıklık sistemi için bağırsak sağlığına dikkat!
Bağışıklık sistemimizin temelini bağırsaklarımız oluşturur. Bağışıklık hücrelerinin büyük çoğunluğu bağırsaklarda yer alır. Bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler ise bağışıklık hücreleriyle birlikte çalışarak güçlü bir savunma sistemi oluşturur. Mevsim geçişinin olduğu ve covid-19 riskinin arttığı bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bağırsak sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Peki, ama nasıl?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Uzman Diyetisyen Hilal Konak, bağışıklık sistemini güçlendiren öneriler sundu.
2
Abone Ol
Yeterli miktarda lif alınmalıdır. Günde en az 2-3 porsiyon iyi yıkanmış taze meyve ve öğünlerde bol yeşillik içeren salatalar tüketmek, hem günlük lif ihtiyacını hem de vitamin-mineral ihtiyacını karşılayacaktır.
3
Abone Ol
Haftada 2-3 kez yulaf veya yulaf içeren yiyecekler tüketilmelidir. Yulaf, hem çözünür hem çözünmez lif kaynağıdır ve bağırsak sağlığına katkısı büyüktür.
4
Abone Ol
Kefir ve yoğurt tüketimi ihmal edilmemelidir. Kefir, içeriğindeki probiyotik bakteriler sayesinde bağırsak sağlığı ve bağışıklık sistemini destekler.
5
Abone Ol
Sağlıklı yağ kaynakları olarak ceviz, çiğ fındık, badem, zeytinyağı porsiyon kontrolü sağlanarak tüketilmelidir.
6
Abone Ol
Beyaz ekmek yerine tam buğday, çavdar, tam tahıllı ekmek tercih edilmelidir. Pirinç yerine yüksek lif kaynağı olan bulgur, karabuğday, siyah pirinç, kinoa tercih edilmelidir.
7
Abone Ol
Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmelidir.
8
Abone Ol
Probiyotik takviyesi kullanılmalıdır. Probiyotik takviyesi bağırsak sağlığını geliştirerek bağışıklık sistemine katkı sağlar.
9
Abone Ol
Paketli, işlenmiş ve şeker içeren gıdalar tüketilmemelidir. Yüksek şeker, früktoz şurubu, mısır şurubu içeren paketli gıdalar bağırsaklardaki zararlı bakterilerin çoğalmasına ve bağışıklığın zayıflamasına neden olmaktadır.