Sağlık Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage, Pixabay Haber Giriş: 15 Eylül 2020 - 16:27 | 15 Eylül 2020 - 16:27

Güçlü bağışıklık sistemi için bağırsak sağlığına dikkat!

Bağışıklık sistemimizin temelini bağırsaklarımız oluşturur. Bağışıklık hücrelerinin büyük çoğunluğu bağırsaklarda yer alır. Bağırsaklarımızdaki yararlı bakteriler ise bağışıklık hücreleriyle birlikte çalışarak güçlü bir savunma sistemi oluşturur. Mevsim geçişinin olduğu ve covid-19 riskinin arttığı bu dönemde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bağırsak sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Peki, ama nasıl?