Güçlü bağışıklık için şart! Bakteri ve virüslere karşı zırh oluyor

“Pandemi döneminde okula giden çocuklar kefir içmeli” Türkiye’de yüz yüze eğitimin pek çok kademede hayata geçirildiğini ve maske, mesafe, el yıkamanın yadsınamaz ölçüde etkili olsa da bağışıklık sisteminin koronavirüse yakalanmada önem taşıdığını belirten Dr. İpek Ada Alver, “Çocuklara maske, mesafe ve el yıkama eğitimleri vermenin yanında doğal gıdalarla beslenmelerine ve kefir tüketmelerine de özen gösterilmeli. Kefir, aslında bir nevi profilaktik (hastalığın oluşumunu engelleyici) tedavide kullanılan ek besin ve evde yapımı da en kolay ve en ucuz fermente ürünlerden… Bağışıklık sistemini güçlü tutan kefir, koronavirüs de dahil olmak üzere diğer bakteriyel, viral ve paraziter enfeksiyonlara yakalanmayı önlemede faydalı olacaktır. Fakat şu noktaya da dikkat çekmek isterim ki, nasıl olsa kefir tüketiyoruz koronavirüse yakalanmam diye tedbir ve önlemleri asla elden bırakmamalıyız. Unutulmamalıdır ki kefir, koronavirüsü tedavi etmez bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden hastalıklara yakalanma oranını azaltabilir” dedi.