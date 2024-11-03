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Gripten korunmak isteyen bol bol yesin! İşte bağışıklığı güçlendiren 9 besin!

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#Gripten Korunmak#Gribe Karşı Beslenme#Gripsavar Besinler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2024 08:41

Sonbaharda soğuyan havalar ve viral enfeksiyonlar bağışıklık sistemini olumsuz etkilerken, sağlıksız beslenme, hareketsizlik, stres ve yetersiz uyku gibi etkenlerle hastalıklar çok daha hızlı şekilde kapıyı çalabiliyor. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut direncini artırmak şart! 