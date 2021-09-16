Gripken Biontech aşısı olunur mu, kimler olabilir? Uzmanlardan öneriler!
Havaların soğumasıyla birlikte her yıl tekrarlayan grip salgını da yeniden gündeme gelmeye başladı. Koronavirüs salgını süresince geçtiğimiz yıl etkisini pek fazla göstermeyen grip, bu yıl vakaların düşmesiyle birlikte yeniden artış gösterdi. Bir yandan da aşılama süreci devam ederken, aşı sırası gelen kişiler, gripken Biontech aşısı olunur mu merak ediyorlar. İşte konunun uzmanından gripken aşı olunur mu sorusunun yanıtı…
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Grip salgını her yıl özellikle kış aylarında oldukça geniş bit kitlede etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl artan koronavirüs vakaları nedeniyle grip artışının pek fazla görülmemesi gribe karşı oluşan düşünceler vücut direncinin arttığına yönelikti. Ancak bu yıl Covid-19 vaka sayısının azalması, neredeyse grip salgınının yeniden ortaya çıkmasıyla sonuçlandı. Bu arada kafalarda aşı sırası gelen kişiler grip ise Covid- 19 aşısı olmalı mı, kimler olabilir gibi sorular oluşmaya başladı.
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Peki, gripken Biontech aşısı olunur mu? İşte konuyla ilgili Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Alper Şener’in yanıtları…
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GRİPKEN BİONTECH AŞISI OLUNUR MU?
Grip sezonu başlamadan 15 gün önce grip aşısını olmanın faydalı olacağını söyleyen Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs ile grip aşısının bir arada olmasında da bir sorun olmadığının altını çiziyor.
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“Bu konuyla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’nin önerisi aynı anda yapılabileceği yönünde. Fakat iki-üç gün ya da 15 gün arayla da olabilir. Hatta ilerde koronavirüs ile grip aşılarının birleştirilmesi de gündemde. Yani belki seneye Covid-19 artı grip aşısını birlikte içeren aşı uygulayacağız.”
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KİMLER KORONAVİRÜS AŞISI OLMALI?
Prof. Dr. İsmail Balık aşıyla ilgili, “Okullarda maske, mesafe ve temizlik kuralına çocukların çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu noktada hem öğretmenlere hem de ailelere büyük iş düşüyor. Ayrıca risk grubunda olan örneğin, kalp yetmezliği, diyabet, bağışıklık sistemi yetmezliği, kronik akciğer hastalığı olan çocuklar, hemen grip aşılarını olmalılar” önerisinde bulunuyor.
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KORONAVİRÜS AŞISI GRİBE KARŞI KORUR MU?
Prof. Dr. İsmail Balık, çok sık sorulan ‘koronavirüs aşısı gribe karşı korur mu?’ sorusuna şu cevabı veriyor: “Koronavirüs aşısı gribe karşı asla koruma sağlamaz. Tam tersi şekilde de grip aşısı da koronavirüse karşı koruma sağlamaz. Bu iki aşı sadece kendi hastalıklarına karşı etkilidirler.”