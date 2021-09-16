Gripken Biontech aşısı olunur mu, kimler olabilir? Uzmanlardan öneriler!

“Bu konuyla ilgili ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi’nin önerisi aynı anda yapılabileceği yönünde. Fakat iki-üç gün ya da 15 gün arayla da olabilir. Hatta ilerde koronavirüs ile grip aşılarının birleştirilmesi de gündemde. Yani belki seneye Covid-19 artı grip aşısını birlikte içeren aşı uygulayacağız.”