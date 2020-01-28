Gribal enfeksiyonlara kış meyveleri ile savaş açın

Turunçgiller Portakal, mandalina, greyfurt tam bir C vitamini deposudur. C vitamini ise içerisinde bulunduğumuz kış aylarında bağışıklığı güçlendiren bir vitamindir. Sarı-turuncu renkli meyveler beta karotenden zengin olduğu için vücutta A vitaminine dönüşür. A vitamini de yine bağışıklığı güçlendiren ve aynı zamanda görme fonksiyonları dahil olmak üzere cilt sağlığı ve cilt güzelliği için de önemli bir vitamindir.