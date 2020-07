Gribal enfeksiyonlara kış meyveleri ile savaş açın

Elma Elma; kalp sağlığı için her gün 1 tane yenmelidir. C vitamini ve güçlü antioksidanlar alabilmek için sarı, kırmızı ve yeşil elma fark etmez her rengini mutlaka tüketin. Elmayı kabuklu yediğinizde aldığınız posa miktarını arttırmış olursunuz ve bu da sindiriminizi rahatlatır. Antioksidanı yüksek bir meyve olduğu için kansere karşı da koruyucu etkisi vardır.