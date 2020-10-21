MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Gözlük dereceleriniz sık değişiyorsa dikkat!
GeriSağlık Gözlük dereceleriniz sık değişiyorsa dikkat!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Alamy
Haber Giriş: 21 Ekim 2020 - 16:52 | 

Gözlük dereceleriniz sık değişiyorsa dikkat!

Ergenlerde, gençlerde ve orta yaş sonrasında gözlük derecelerinin sık değişmesinin farklı nedenleri var... Hangi durumlarda gözlük derecelerinin sık değiştiğini ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar anlattı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Ergenlerde ve gençlerde sık gözlük değişimi varsa…
Abone Olgoogle-news

Ergenlerde ve gençlerde sık gözlük değişimi varsa…

Çocuklar, ergenler ve gençlerde gerek boy uzaması, gerekse fazla yakın çalışma (okuma, cep telefonu, bilgisayar) nedeni ile gözlük dereceleri değişiyor. Ancak ergenler ve gençlerde bu değişim çok sık ve fazla oluyorsa, akla “keratokonus” denen göz hastalığı getirilmeli...

2Gözün şeffaf tabakası inceliyor ve öne doğru sivrileşiyor
Abone Olgoogle-news

Gözün şeffaf tabakası inceliyor ve öne doğru sivrileşiyor

Keratokonus, gözün şeffaf tabakasının (kornea) normalden ince ve sivri olduğu bir göz hastalığı…. Ergenlik döneminde başlıyor ve 35-40 yaşa dek ilerliyor. Keratokonusta göz numaralarının yükselmesi sonucu sık sık gözlük numaralarının değişmesi gerekiyor ve görme gitgide azalıyor.

3Gözlerinizi sürekli ovalıyorsanız…
Abone Olgoogle-news

Gözlerinizi sürekli ovalıyorsanız…

Keratokonusun oluşumunda kalıtımın, hormonların, kimi diğer göz hastalıklarının ve gözlerin sık ovuşturulmasının rolü var… Gözlerin ovuşturulması hiç kimseye önerilmiyor ama özellikle keratokonusu olanlar gözlerini asla sert kaşımamalı ve ovalamamalı… Çünkü ovuşturma mikrotravma etkisi yaratarak, korneanın şeklinin daha da bozulmasına yol açıyor.

4Keratokonus tanısı için kornea tomografisi önemli
Abone Olgoogle-news

Keratokonus tanısı için kornea tomografisi önemli

Ergenler ve gençlerde, göz derecelerinin sık ve fazla artışı keratokonus ihtimalini akla getirmeli ve kornea, tomografi tetkiki ile değerlendirilmeli... Tomografide korneanın normalden ince ve sivri bulunması, keratokonus açısından tanı koydurucu…

5Keratokonusun tedavisi
Abone Olgoogle-news

Keratokonusun tedavisi

Keratokonusta basamaklı bir tedavi yaklaşımı uygulanıyor. Hastalığın başlangıç evrelerinde, gözlükler veya yumuşak kontakt lensler ile yeterli bir görüş sağlanabiliyor. Ancak daha ileri evrelerde, gözlük veya yumuşak lensler yeterli gelmiyor ve sert veya melez (ortası sert, etrafı yumuşak etekli) kontakt lenslerin kullanılması gerekiyor. İleri evrelerde, “piggy-back” denen, yumuşak lensin üstüne sert lensin takıldığı uygulamalar da yapılabiliyor.

6
Abone Olgoogle-news

Keratokonusun ilerlemesinin durdurulması için çapraz-bağlama (“cross-linking”) denen tedavinin uygulanması çok önemli... Bu tedavinin amacı, korneada kollajen lifler arasındaki bağları güçlendirerek, korneayı daha dayanıklı hale getirmek... Çapraz bağlama tedavisi ameliyathanede uyuşturucu damla ile gerçekleştiriliyor. Bu tedavide, korneanın en üst tabakası olan epitel sıyrıldıktan sonra korneaya B2 vitamini (riboflavin) emdiriliyor ve daha sonra korneaya ultraviyole A ışını tutularak korneanın sağlamlaşması sağlanıyor.

7
Abone Olgoogle-news

Korneaya “ring” (halka) takılması işlemi de kimi keratokonus hastalarında fayda sağlayabiliyor. Hastalığın çok ileri aşamalarında ise kornea nakli kaçınılmaz oluyor. Korneasında leke olan, kontakt lensleriyle iyi göremeyen ve kontakt lens kullanamayan ileri evre keratokonuslu gözlere kornea nakli başarıyla uygulanıyor. Keratokonusta kornea nakli, “tam kat” veya “lameller (yarı-kat)” olarak gerçekleştiriliyor.

8Orta ve ileri yaşta gözlük dereceleri sık değişiyorsa…
Abone Olgoogle-news

Orta ve ileri yaşta gözlük dereceleri sık değişiyorsa…

Kırk-kırk beş yaştan sonra uzak gözlüklerinde, 60 yaştan sonra ise yakın gözlüklerinde değişim beklenmiyor. Belirgin değişim olması akla “katarakt” hastalığını getirmeli... Katarakt, gözümüzün içindeki lensin şeffaflığını yitirmesi... Kataraktın çeşitli tipleri var. “Nükleer” denen katarakt tipinde, göz dereceleri miyoplaşmaya başlıyor. Böylece uzak görüş bozulurken, kırk yaş sonrası yakını gözlüksüz okumak mümkün oluyor.

9
Abone Olgoogle-news

Diğer tip kataraktlarda ise hipermetropi ve astigmat derecelerinde değişimler izlenebiliyor. O nedenle orta ve ileri yaşta göz dereceleri sık değişmeye başladı ise, göz bebeğinin damla ile genişletilererek katarakt açısından göz muayenesi yapılması gerekiyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi