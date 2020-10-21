Gözlük dereceleriniz sık değişiyorsa dikkat!

Keratokonusun tedavisi Keratokonusta basamaklı bir tedavi yaklaşımı uygulanıyor. Hastalığın başlangıç evrelerinde, gözlükler veya yumuşak kontakt lensler ile yeterli bir görüş sağlanabiliyor. Ancak daha ileri evrelerde, gözlük veya yumuşak lensler yeterli gelmiyor ve sert veya melez (ortası sert, etrafı yumuşak etekli) kontakt lenslerin kullanılması gerekiyor. İleri evrelerde, “piggy-back” denen, yumuşak lensin üstüne sert lensin takıldığı uygulamalar da yapılabiliyor.