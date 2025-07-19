Gözleriniz için bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! İşte göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler

5) Göz sorunlarınızı görmezden gelmeyin
Gözlerde kaşıntı ve kızarıklık gibi durumlarda soğuk su pansumanı ve suni göz yaşı takviyesi ile gözün ihtiyaç duyduğu nemi sağlamalıyız. Buna rağmen belirtiler geçmiyor ve artıyorsa, ayrıca gözlerde ağrı, çapaklanma, kapaklarda şişlik ile ışık hassasiyeti oluşuyorsa, mutlaka göz doktorunuza başvurun. Işık çakması, uçuşan siyah noktalar ile görme bulanıklığı ise daha ciddi problemlere işaret ediyor olabilir ve zaman kaybetmeden göz doktoruna başvurmanızı gerektiriyor.