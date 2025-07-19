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Gözleriniz için bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! İşte göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler

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#Göz Sağlığı#Göz Sağlığını Koruma Yolları#Göz Sağlığı Koruma Önerileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 12:38

Pek çoğumuzun ortak problemi olan göz hastalıkları yaşam kalitemizi etkilemekle kalmıyor, tedavide geç kalındığında kalıcı görme kayıplarına dahi yol açabiliyor. Alacağımız basit önlemlerle gözlerimizde oluşabilecek ciddi sorunları büyük oranda önleyebilmemiz mümkün. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ öz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.