Gözleriniz için bu besinleri sofranızdan eksik etmeyin! İşte göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenler

Yakınması olmasa dahi 6 aylık ve 3-4 yaş arası çocuklara mutlaka göz muayeneleri yapılmalı. Daha sonraki dönemde büyüme çağındakilerin yılda bir, hiçbir göz sorunu olmayan 18-40 yaş arasındakiler en azından 2 yılda bir, daha ileri yaştakiler veya diyabet ya da yüksek tansiyon hikayesi olanlar veya ailede göz hastalığı bulunan kişiler ise yılda bir kontrolden geçmelidirler.