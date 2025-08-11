Gözden kaçan süper gıda! Adeta sağlık deposu çıktı, faydası saymakla bitmiyor

Daha nadir olmakla birlikte, bazı bireylerde alerjik reaksiyonlar da gözlemlenebilir. Belirtiler arasında cilt döküntüleri, ağızda karıncalanma, yüz veya dudak şişmesi, mide bulantısı ve kusma sayılabilir. Şiddetli vakalarda ise anafilaksi gibi acil tıbbi müdahale gerektiren durumlar gelişebilir.

Buna ek olarak, ilkbahar soğanlarının hafif antikoagülan (kan sulandırıcı) etkisi olduğu da bilinmektedir. Bu, genel olarak kan pıhtılaşmasını önlemek adına olumlu bir özellik olsa da, warfarin gibi kan sulandırıcı ilaç kullanan bireylerde aşırı tüketim kanama riskini artırabilir. Bu nedenle bu tür durumlarda doktora danışılması önem taşır.