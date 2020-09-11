Gözdeki sinsi hastalık… Baş ağrınızın sebebi o olabilir

Göz tansiyonu tedavi edilmezse neye yol açar? Pek çok hastalıkta olduğu gibi glokomda da erken tanı ve tedavi çok önemli. Glokomun erken evrelerinde herhangi bir belirti bulunmuyor. Göz doktoruna düzenli gidilmediği takdirde tanı çok gecikebiliyor, bu da geri dönüşsüz görme alanı ve görme kaybı anlamına geliyor. Diğer bir deyişle glokom tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık. Erken tanı konduğunda ise glokomu kontrol altına almak ve göz sinirinin yıllık kaybını yavaşlatmak, görme alanını ve görmeyi korumak mümkün. O nedenle yıllık göz muayenesini herkese ve özellikle glokom riskinin artmış olduğu 40 yaş üstü bireylere öneriyoruz.