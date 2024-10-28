Göz rengimi değiştirebilir miyim? Son dönemde çok popüler olan göz rengi değiştirme (keratopigmentasyon) operasyonu hakkında merak edilenler

Göz rengini belirleyen birçok karmaşık gen vardır. Bu genler, baskın (dominant) ve çekinik (resesif) olarak farklı şekillerde etki eder. Kahverengi göz rengi, genellikle diğer renklere göre daha baskındır. Ancak, anne veya babadan biri mavi veya yeşil göz genine sahipse, çocukta bu renklerin ortaya çıkma olasılığı artar.
Göz rengi, insanların genetik mirasından kaynaklanan ilginç ve karmaşık bir özelliktir. Gözlerimiz, bize benzersiz bir kimlik kazandıran bu güzel ve çeşitli renklerle dünyayı görmemizi sağlar.