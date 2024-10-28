Göz rengimi değiştirebilir miyim? Son dönemde çok popüler olan göz rengi değiştirme (keratopigmentasyon) operasyonu hakkında merak edilenler

Göz Rengi Çeşitleri

Göz rengi, kahverengi, mavi, yeşil ve gri gibi çeşitli renk tonlarında olabilir. Bu renklerin yanı sıra nadir olarak amber (bal rengi) ve heterokromi gibi özel durumlar da görülebilir.

Heterokromi, bir kişinin iki gözünün farklı renkte olması durumudur. Örneğin, bir gözü kahverengi diğer gözü mavi olan insanlar heterokromiye sahiptir.