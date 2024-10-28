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Göz rengimi değiştirebilir miyim? Son dönemde çok popüler olan göz rengi değiştirme (keratopigmentasyon) operasyonu hakkında merak edilenler

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#Sağlık#Yaşam#Göz Rengi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 13:56

Gözlerimizin rengini ne belirliyor? Göz rengimizi değiştirme şansımız var mı? Bu ameliyatlar neden ve nasıl yapılıyor? İşte tüm merak ettikleriniz...