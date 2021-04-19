Göz kuruluğu neden olur, belirtileri nelerdir? İşte göz kuruluğu tedavisi

Cep telefonu, tablet ve bilgisayarın yoğun kullanımı sebebiyle pek çok kişi göz kuruluğu sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Yanma, batma, kaşıntı, yabancı cisim hissi, kızarıklık, aşırı yaşarma ve bulanık görme gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu sorunu yaşayan kişilerin gözlerine kum kaçmış gibi hissettiğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, konuyla ilgili detaylı bilgi verdi.