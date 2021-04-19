Göz kuruluğu neden olur, belirtileri nelerdir? İşte göz kuruluğu tedavisi
Göz kuruluğu, pek çok kişinin ortak sorunu. Göz yaşının yeterli salgılanamaması durumunda ortaya çıkan bu durum yanma, kaşıntı, batma ve kızarıklık gibi şikayetlerle kendini gösteriyor. Peki göz kuruluğu neden olur, belirtileri nelerdir? İşte göz kuruluğu tedavisi...
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Cep telefonu, tablet ve bilgisayarın yoğun kullanımı sebebiyle pek çok kişi göz kuruluğu sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Yanma, batma, kaşıntı, yabancı cisim hissi, kızarıklık, aşırı yaşarma ve bulanık görme gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu sorunu yaşayan kişilerin gözlerine kum kaçmış gibi hissettiğini ifade eden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar, konuyla ilgili detaylı bilgi verdi.
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Göz kuruluğu neden olur?
Göz kuruluğu, yetersiz göz yaşı salgılanmasından ya da mevcut mevcut göz yaşının fazla buharlaşmasından kaynaklanır. Gözlerde kuruluğa yol açan diğer etkenler ise su şekilde sıralanabilir;
Dijital ekranlara bakarken dikkatimizi verdiğimiz için göz kırpma sıklığımız düşer. Gözyaşını göz yüzeyinde dağıtan ise kırpma hareketidir. Az göz kırpmaya başalayınca, göz yüzeyimiz de kurumaya başlar.
Kontakt lens kullanımı, göz kuruluğunu artırır. Kontakt lens kullanımına ara verilirse, göz kuruluğu azalarak, kontakt lens kullanımı öncesi seviyesine geri döner.
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Yaşla birlikte göz dahil tüm mukozalar kurur, özellikle 50 yaşından sonra kuruluk artar.
Menapoz sonrası kadınlarda göz kuruluğu, aynı yaştaki erkeklere kıyasla daha fazladır.
Ortamın havasını kurutarak göz kuruluğunu artırır.
Antidepresanlar, antihistaminler (alerji ve soğuk algınlığı ilaçları), doğum kontrol hapı gibi ilaçlar gözyaşı salgısını azaltır.
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Tedavisi
Bulunduğunuz mekanları nemlendirmek üzere kaloriferlerin üstüne su kapları koyun ve soğuk buhar makineleri kullanın.
Suni göz yaşı damlaları gözü nemlendirmek için kullanılan damlalardır. Bu damlaların koruyucu içermeyenlerinin gözlere hiç bir toksik etkisi yoktur.
Suni göz yaşı damlalarının yeterli gelmediği durumlarda, kendi göz yaşı salgınızı artıran damlaların kullanımına geçiilir.