Göz kızarıklığına dikkat! Her kızarıklık koronavirüs belirtisi olmayabilir
Pek çok hastalıkla belirtileri benzyen koronavirüs, hayatımıza girdikten sonra tüm insanlarda korkuya sebep oldu. Öksürük, boğaz ağrısı, yüksek ateş, göz kızarması gibi belirtiler koronavirüsün habercisi olmak ile birlikte başka hastalıklarında belirtisi olabilir. Her göz kızarmasının koronavirüs belirtisi olmadığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Banu Coşar hangi durumlarda şüphelenmemiz gerektiğini anlattı.
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Kış aylarının gelmesiyle “konjonktivit”ler yani göz enfeksiyonları (mikrop kapması) yaygınlaştı… Konjonktivitin temel belirtisi ise gözlerde kızarma ve çapaklanmadır. Konjonktivit geçirenlerde, özellikle sabah kalkınca çapaklanma yüzünden kirpikler birbirine yapışık olur. Ayrıca gözlerde kaşıntı, batma ve şişme izlenebilir.
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Koronavirüs salgınının hız kazanması ve koronavirüsün gözlerde kızarıklık yapabildiğinin bilinmesi nedeniyle, gözü kızaran herkesi acaba “COVID-19 pozitif miyim?” korkusu sardı. Oysa konjonktivite yol açabilen onlarca farklı bakteri ve virüs var ve her göz kızarıklığını koronavirüse yormamalıyız.
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Koronavirüs gözlerde hangi belirtileri veriyor?
Koronavirüse bağlı konjonktivit gözlerde kızarma, çapaklanma, yaşarma ve şişmeye yol açıyor. Bu belirtiler diğer bakteri ve virüslere bağlı konjonktivitlerde de izleniyor. Ayrıca konjonktivitlerin alerjik tipleri de var. Alerjik konjonktivitte göz kaşıntısı daha ön planda olsa da mikrobik konjonktivitlerle karıştırılabilecek diğer şikayetler de izlenebiliyor.
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Gözlerinizde kızarma varsa, göz doktorunuza başvurun
Göz muayenesinde konjonktivitin nedeninin viral mi, bakteriyel mi olduğu doktorunuz tarafından tespit edilecektir. Gerekli görürse doktorunuz COVID-19’a yönelik veya diğer etkenlere yönelik test isteyebilir. Bakteriyel konjonktivitler antibiyotikli damla ve pomadlarla 2-5 gün içinde hızlıca iyileşirken, viral konjonktivitler daha uzun (2-3 hafta) sürebilir. Hiçbir viral konjonktivit için antiviral göz damlası mevcut değildir. Viral konjonktivitler için tedavi edici özelliği olmayan ama şikayetleri hafifleten rahatlatıcı ya da şişlik giderici damlalar kullanılır. Ayrıca klorinli bir dezenfektan olan HOCl (hipokloröz) ile kirpik dipleri temizlenebilir.
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Gözlük ve siperlik de kullanın
Koronavirüs vücudumuza 3 yolla giriyor: Ağız, burun ve gözler… Maske ile ağız ve burnumuzdan vücudumuza koronavirüs girişini önlüyoruz. Ancak maske gözlerimizden vücudumuza koronavirüs girişini engellemiyor. O nedenle maskeye ilave olarak koruyucu gözlük veya siperlik kullanmamızda fayda var.
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Koronavirüs gözyaşı ile bulaşabiliyor
Koronavirüs hem gözün kendisini hasta edebiliyor hem de gözlerimizi vücudumuza girmek için bir kapı olarak kullanabiliyor. Ayrıca koronavirüs gözyaşı ve göz salgıları ile başka kişilere bulaşabiliyor. Koronavirüsün gözden bulaşmasını engellemek için…
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Gözlük ya da siperlik takın: Gözlük ya da siperlik %100 koruma sağlamasa da gözlerinizin önünde bir bariyer oluşturarak korunmanıza ek katkı sağlar.
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Gözlerinizi ellemeyin, ovalamayın: Eğer gözleriniz kaşınırsa, ovalama ihtiyacı veya gözlüğünüzü düzeltme ihtiyacı duyarsanız parmaklarınız yerine kağıt mendil kullanın. Ellerinizi yıkamadan asla gözlerinize dokunmayın.
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Kontakt lens kullanıyorsanız: Salgın döneminde ya kontakt lens takmayın ya da takarsanız ellerinizi yıkamadan asla kontakt lensinize ya da gözünüze dokunmayın.
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Kullandığınız göz damlaları varsa, damla damlatmadan önce 20 saniye boyunca ellerinizi su ve sabunla yıkayın: En basit ama en etkili korumanın el yıkama olduğunu unutmayın.