Göz kızarıklığına dikkat! Her kızarıklık koronavirüs belirtisi olmayabilir

Gözlerinizde kızarma varsa, göz doktorunuza başvurun Göz muayenesinde konjonktivitin nedeninin viral mi, bakteriyel mi olduğu doktorunuz tarafından tespit edilecektir. Gerekli görürse doktorunuz COVID-19’a yönelik veya diğer etkenlere yönelik test isteyebilir. Bakteriyel konjonktivitler antibiyotikli damla ve pomadlarla 2-5 gün içinde hızlıca iyileşirken, viral konjonktivitler daha uzun (2-3 hafta) sürebilir. Hiçbir viral konjonktivit için antiviral göz damlası mevcut değildir. Viral konjonktivitler için tedavi edici özelliği olmayan ama şikayetleri hafifleten rahatlatıcı ya da şişlik giderici damlalar kullanılır. Ayrıca klorinli bir dezenfektan olan HOCl (hipokloröz) ile kirpik dipleri temizlenebilir.