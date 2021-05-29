Göz kapağı neden şişer, ne iyi gelir? Göz kapağı şişmesine karşı dikkat edilmesi gerekenler

Eğer alt yapıda bir problem yok ise yastığımızı yükseltmek, herhangi bir kozmetik ürünü sürerek yatmamak, bol su içmek ancak su içme işini gündüz yapıp, vücudumuz arınmış bir şekilde gece yatağa yatmak, masaj yapmak faydalı olabilir. Ancak göz kapaklarına masaj yapmak aynı zamanda çok tehlikelidir. Çünkü göz kapaklarımızda solunumu bile durdurabilecek bir sistem vardır. Uzun süre basılı tutulduğunda kişinin bayılması bile söz konusudur. Ancak parmaklarımızla içten dışa doğru nazik bir şekilde ödemi dağıtmaya yönelik kısa süreli, küçük masajlar yapabiliriz.



Ilık-soğuk arası su ile göz kapaklarını yıkamak dolaşımı hızlandıracağından şişlikleri giderebilir.



Çok iyi nefes almak, sinüsleri sürekli açık tutmak da gözlerimizin hem üstüne hem de altına daha fazla oksijen gitmesini sağlayacağından daha ışıltılı ve enerjik bakışlara sahip olmamıza yardımcı olur.