Göz kanlanması neden olur, nasıl geçer? Evde göz kanlanmasına iyi gelen tedaviler

Çay pansumanı Göz kanlanmasına ve şişkinliğine iyi geldiği bilinen en eski yöntemlerden biri de çay pansumanıdır. Bunun için; öncelikle çayın deminden yarım çay bardağı kadar süzün ve ılımasını bekleyin. Ilındığında ise pamuk yardımı ile gözünüze sürtmeden tampon şeklinde pansuman yapın ve çekin. Pamuğu bir kez sürdüğünüz bölgeye ikinci kez sürmemeye dikkat edin. Aksi halde mikrop yayılabilir.