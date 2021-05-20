Göz kanlanması neden olur, nasıl geçer? Evde göz kanlanmasına iyi gelen tedaviler
Göz kanlanması, gözdeki kılcal damarların normalden fazla genişleyerek kan toplamasıdır. Bu kan toplanması miktarı arttığında ise göz kırmızı görünür. Bahar aylarında, alerjisi olan ve hassas gözlere sahip olanlar genellikle bu dönemlerde göz kanlanması şikayetleriyle, göz kanlanması neden olur, nasıl geçer şeklinde araştırmalar yapmaktalar. Biz de sizler için evde göz kanlanmasına uygulanabilecek iyi gelen tedavileri derledik.
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1
Göz kanlanması, bilimsel olarak akut glokom ya da konjonktivit şeklinde adlandırılır. Alerji, uykusuzluk, mevsimsel değişiklikler gibi çeşitli etkenleri olabilen göz kanlanmasının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
2
Göz kanlanması neden olur?
Uzun süreli uykusuzluk durumları
Alerjik reaksiyonlar
Göz kuruluğu
Vitamin eksikliği
Gözün iltihaplanması
Kontakt lenslerin gece çıkarılmaması
Alkol tüketimi
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Göz kanlanmasına ne iyi gelir?
Evde göz kanlanmasına iyi gelen tedavilerle göz kanlanması sorununu gidermeye yardımcı olabilirsiniz. Ancak herhangi bir deneme yapmadan önce ya da beklenmedik bir reaksiyon gösterdiğinde mutlaka doktorunuzdan yardım almanızı öneririz. İşte, evde göz kanlanması için uygulanabilecek doğal yöntemler…
4
Aleovera jeli
Aloevera bitkisindeki doğal jeli dondurup soğuk suyla karıştırın. Yumuşak bez ya da bir parça pamuk ile göze pansuman yaptıktan sonra ıslatıp gözünüzün üzerine yerleştirin. Bu yöntemle göz kapağınız dinlenir ve iltihaplanmayı engeller.
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Çay pansumanı
Göz kanlanmasına ve şişkinliğine iyi geldiği bilinen en eski yöntemlerden biri de çay pansumanıdır. Bunun için; öncelikle çayın deminden yarım çay bardağı kadar süzün ve ılımasını bekleyin. Ilındığında ise pamuk yardımı ile gözünüze sürtmeden tampon şeklinde pansuman yapın ve çekin. Pamuğu bir kez sürdüğünüz bölgeye ikinci kez sürmemeye dikkat edin. Aksi halde mikrop yayılabilir.
6
Gül suyu
Kanlanan göze gül suyu ile pansuman yapmak da sıklıkla kullanılan yöntemlerdendir. Bu tedavi için; öncelikle bir parça pamuğu gül suyu ile ıslatın. Ardından ıslanan pamuğu buzdolabında 15-20 dakika soğutup gözünüzün üzerine yerleştirin ve 30 dakika o şekilde bekletin. Bu tedaviden sonra uyumanız önerilir. Uyandığınızda göz kanlanmasının büyük oranda azalması beklenir.
7
Soğuk su tedavisi
Gözlerinizi ve göz çevresini sık sık soğuk suyla yıkayarak kan dolaşımını dengeleyebilir, bu sayede göz kanlanmasını azaltmanız mümkün.