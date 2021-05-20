MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Göz kanlanması neden olur, nasıl geçer? Evde göz kanlanmasına iyi gelen tedaviler
GeriSağlık Göz kanlanması neden olur, nasıl geçer? Evde göz kanlanmasına iyi gelen tedaviler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık
Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 - 11:37 | 

Göz kanlanması neden olur, nasıl geçer? Evde göz kanlanmasına iyi gelen tedaviler

Göz kanlanması, gözdeki kılcal damarların normalden fazla genişleyerek kan toplamasıdır. Bu kan toplanması miktarı arttığında ise göz kırmızı görünür. Bahar aylarında, alerjisi olan ve hassas gözlere sahip olanlar genellikle bu dönemlerde göz kanlanması şikayetleriyle, göz kanlanması neden olur, nasıl geçer şeklinde araştırmalar yapmaktalar. Biz de sizler için evde göz kanlanmasına uygulanabilecek iyi gelen tedavileri derledik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Göz kanlanması, bilimsel olarak akut glokom ya da konjonktivit şeklinde adlandırılır. Alerji, uykusuzluk, mevsimsel değişiklikler gibi çeşitli etkenleri olabilen göz kanlanmasının nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

2Göz kanlanması neden olur

Göz kanlanması neden olur?

Uzun süreli uykusuzluk durumları

Alerjik reaksiyonlar

Göz kuruluğu

Vitamin eksikliği

Gözün iltihaplanması

Kontakt lenslerin gece çıkarılmaması

Alkol tüketimi

3Göz kanlanmasına ne iyi gelir

Göz kanlanmasına ne iyi gelir?

Evde göz kanlanmasına iyi gelen tedavilerle göz kanlanması sorununu gidermeye yardımcı olabilirsiniz. Ancak herhangi bir deneme yapmadan önce ya da beklenmedik bir reaksiyon gösterdiğinde mutlaka doktorunuzdan yardım almanızı öneririz. İşte, evde göz kanlanması için uygulanabilecek doğal yöntemler…

4Aleovera jeli

Aleovera jeli

Aloevera bitkisindeki doğal jeli dondurup soğuk suyla karıştırın. Yumuşak bez ya da bir parça pamuk ile göze pansuman yaptıktan sonra ıslatıp gözünüzün üzerine yerleştirin. Bu yöntemle göz kapağınız dinlenir ve iltihaplanmayı engeller.

5Çay pansumanı

Çay pansumanı

Göz kanlanmasına ve şişkinliğine iyi geldiği bilinen en eski yöntemlerden biri de çay pansumanıdır. Bunun için; öncelikle çayın deminden yarım çay bardağı kadar süzün ve ılımasını bekleyin. Ilındığında ise pamuk yardımı ile gözünüze sürtmeden tampon şeklinde pansuman yapın ve çekin. Pamuğu bir kez sürdüğünüz bölgeye ikinci kez sürmemeye dikkat edin. Aksi halde mikrop yayılabilir.

6Gül suyu

Gül suyu

Kanlanan göze gül suyu ile pansuman yapmak da sıklıkla kullanılan yöntemlerdendir. Bu tedavi için; öncelikle bir parça pamuğu gül suyu ile ıslatın. Ardından ıslanan pamuğu buzdolabında 15-20 dakika soğutup gözünüzün üzerine yerleştirin ve 30 dakika o şekilde bekletin. Bu tedaviden sonra uyumanız önerilir. Uyandığınızda göz kanlanmasının büyük oranda azalması beklenir.

7Soğuk su tedavisi

Soğuk su tedavisi

Gözlerinizi ve göz çevresini sık sık soğuk suyla yıkayarak kan dolaşımını dengeleyebilir, bu sayede göz kanlanmasını azaltmanız mümkün.

8Göz kanlanması nasıl geçer

Göz kanlanması nasıl geçer?

İyi beslenmek

Gün içindeki düzenli su tüketimi

Göze salatalık koymak

9

Tozdan uzak durmak

Gözlerle eli çok fazla temas ettirmemek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi