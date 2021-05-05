Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morluklarını gidermenin yolları
Göz çevresi vücudun hassas noktalarından biri ve bazı nedenlerden dolayı da zarar görebilir. Göz altı morlukları da pek çok kişinin karşılaştığı rahatsızlıklardan biri. Peki göz altı morlukları nasıl geçer? İşte göz altı morluklarını gidermenin yolları...
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Göz altı morlukları, genetik veya yapısal olarak göz kapağı derisinde pigmentasyon artışına bağlı olarak meydana gelebilir. Hem kadınlarda hem de erkeklerde yaygın olan bu durum, daha yaşlı görünmeye neden olabilir. Alt göz kapaklarının altında oluşan koyu halkalara neden olabilecek çeşitli faktörler olabileceğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Nezih Karaca, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Göz altı morlukları neden olur?
Göz altı morluklarının nedeni yorgunluk gibi görünse de, göz altındaki koyu halkalara neden olabilecek bir dizi faktör vardır. Çoğu durumda, endişe yaratıcı bir durum ortaya çıkarmazlar ve tıbbi yardım gerektirmezler. Koyu halkalara katkıda bulunan bir dizi faktör vardır. Bazı yaygın nedenleri şunlardır:
Yorgunluk: Fazla uyumak, aşırı yorgunluk veya normal yatma saatinizden daha geç yatmak, gözünüzün altında koyu halkaların oluşmasına neden olabilir. Uyku yoksunluğu cildinizin donuk ve solgun olmasına neden olarak cildinizin altındaki koyu dokuların ve kan damarlarının görünmesine neden olabilir. Uyku eksikliği, gözlerin altında sıvı birikmesine ve gözlerin kabarık görünmesine neden olabilir. Sonuç olarak, gördüğünüz koyu halkalar aslında kabarık göz kapaklarınızın oluşturduğu gölgeler olabilir.
Yaş: Doğal yaşlanma, gözlerinizin altındaki koyu halkaların bir başka yaygın nedenidir. Yaşlandıkça cildiniz incelir. Ayrıca cildinizin elastikiyetini korumak için gereken yağ ve kolajeni de kaybedersiniz. Bu meydana geldiğinde, cildinizin altındaki koyu kan damarları daha görünür hale gelir ve gözlerinizin altındaki alanın kararmasına neden olur.
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Göz yorgunluğu: Televizyonunuza veya bilgisayar ekranınıza bakmak, gözlerinizin ciddi şekilde gerilmesine neden olabilir. Bu gerilme, göz çevrenizdeki kan damarlarının genişlemesine neden olabilir. Sonuç olarak, gözlerinizi çevreleyen cilt koyulaşabilir.
Güneşe aşırı maruz kalma: Güneşe aşırı maruz kalmak, vücudunuzun cildinize renk veren pigment olan aşırı melanin üretmesine neden olabilir. Çok fazla güneş, özellikle gözleriniz için, çevredeki ciltte pigmentasyonun koyulaşmasına neden olabilir.
Genetik: Aile öyküsü, gözlerinizin altında koyu halkaların oluşmasında da rol oynar. Erken çocukluk döneminde görülen kalıtsal bir özellik olabilir ve siz yaşlandıkça kötüleşebilir veya yavaş yavaş yok olabilir. Tiroid hastalığı gibi diğer tıbbi durumlara yatkınlıklar da gözlerinizin altında koyu halkalara neden olabilir.
Dehidrasyon: Dehidrasyon, gözlerinizin altındaki koyu halkaların yaygın bir nedenidir. Vücudunuz uygun miktarda su almadığında, gözünüzün altındaki cilt donuk görünmeye başlar ve gözleriniz çökük görünür. Bu, altta yatan kemiğe olan yakınlıklarından kaynaklanmaktadır.
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Göz altı morlukları nasıl geçer?
Göz altı morluklarının tedavisi altta yatan temel sebebe göre değişir. Ancak, evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem ile kendiniz bir tedavi hazırlayabilirsiniz.
Soğuk su kompresi uygulamak, fazladan uyumak, uyurken başınızı birkaç yastıkla kaldırmak ve çay poşeti koymak şişkin görünümü azaltabilir ve koyu halkaların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.
Bununla birlikte, daha etkili ve kalıcı bir çözüm için bazı tıbbi tedaviler mevcuttur. Pigmentasyonu azaltmak için kimyasal cilt temizleme, cildi yeniden yüzeye çıkarmak ve cildi sıkılaştırmak için lazer ameliyatı, inceltici cilt bölgelerine pigment enjekte etmek için tıbbi dövmeler, gözlerinizin altında cilt renginin solmasına neden olan kan damarlarını ve melanini gizleyen doku dolgu maddeleri (gözaltı dolguları), yağ giderme işlemi ve cerrahi implantlar en yaygın tıbbi tedaviler arasındadır.
Çoğu insan için koyu halkalar geçicidir ve genellikle yaşlanmanın veya uykusuzluğun bir göstergesidir. Gözlerinizin görünümünü iyileştirmek için bir dizi evde ve tıbbi tedavi yönetimi mevcuttur. Gözaltı morlukları genel olarak korkulacak bir şey değildir. Ancak renk değişikliği ve şişlik zamanla kötüleşirse doğru bir teşhis için uzman bir doktoru ziyaret edebilirsiniz.