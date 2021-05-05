Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morluklarını gidermenin yolları

Göz altı morlukları nasıl geçer? Göz altı morluklarının tedavisi altta yatan temel sebebe göre değişir. Ancak, evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem ile kendiniz bir tedavi hazırlayabilirsiniz.



Soğuk su kompresi uygulamak, fazladan uyumak, uyurken başınızı birkaç yastıkla kaldırmak ve çay poşeti koymak şişkin görünümü azaltabilir ve koyu halkaların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.



Bununla birlikte, daha etkili ve kalıcı bir çözüm için bazı tıbbi tedaviler mevcuttur. Pigmentasyonu azaltmak için kimyasal cilt temizleme, cildi yeniden yüzeye çıkarmak ve cildi sıkılaştırmak için lazer ameliyatı, inceltici cilt bölgelerine pigment enjekte etmek için tıbbi dövmeler, gözlerinizin altında cilt renginin solmasına neden olan kan damarlarını ve melanini gizleyen doku dolgu maddeleri (gözaltı dolguları), yağ giderme işlemi ve cerrahi implantlar en yaygın tıbbi tedaviler arasındadır.



Çoğu insan için koyu halkalar geçicidir ve genellikle yaşlanmanın veya uykusuzluğun bir göstergesidir. Gözlerinizin görünümünü iyileştirmek için bir dizi evde ve tıbbi tedavi yönetimi mevcuttur. Gözaltı morlukları genel olarak korkulacak bir şey değildir. Ancak renk değişikliği ve şişlik zamanla kötüleşirse doğru bir teşhis için uzman bir doktoru ziyaret edebilirsiniz.