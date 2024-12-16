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Göğüs ağrınızın nedeni 'kalp gribi' olabilir!

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#Göğüs Ağrısı#Göğüs Ağrısı Neden Olur#Kalp Gribi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 13:28

Grip virüsü, akciğeri tuttuğunda zatürreye neden olurken, kalbe yerleştiğinde ise miyokardit adı verilen bir kalp hastalığına neden olabiliyor. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı veya grip gibi yaygın viral enfeksiyonlar sonrası görülme ihtimali bulunan bu durum, halk arasında 'kalp gribi' olarak biliniyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, kalp gribinin nadir görülen ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek bir sorun olduğunu söyleyerek uyarılarda bulunuyor.