Göğüs ağrınızın nedeni 'kalp gribi' olabilir!

Farkındalık hayat kurtarıyor
Grip gibi yaygın enfeksiyonların yalnızca solunum yollarını değil, aynı zamanda kalp sağlığını da etkileyebileceğinin akıldan çıkartılmaması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Katırcıbaşı, “Kalp gribi, hayatı tehdit edebilen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle viral enfekyonlara karşı alınan genel tedbirlerin özellikle kış aylarında daha titiz bir şekilde uygulaması gerekir” dedi ve önerilerde bulundu:
-- Grip aşısı olmak
-- Bağışıklık sistemini güçlü tutmak
-- Enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına uymak