Göğüs ağrınızın nedeni 'kalp gribi' olabilir!

Grip virüsü kalp kasını etkiliyor

Kalp gribi, tıp literatüründe 'viral miyokardit' olarak adlandırılan ve genellikle viral enfeksiyonlar sonucunda ortaya çıkan bir kalp kası iltihabı olarak tanımlanıyor. Virüsler, kimi zaman doğrudan kalp kasını enfekte ederek ya da bağışıklık sisteminin aşırı tepkisine neden olarak miyokarditi tetikleyebiliyor. En sık rastlanan etkenler arasında Coxsackie virüsleri, adenovirüsler ve influenza virüslerinin yer alıyor.