Gizli bir süper güç: Sağlığa faydası saymakla bitmiyor! Günde sadece 200 gram tüketilmeli…

KARDİYOVASKÜLER VE BİLİŞSEL SAĞLIĞA ETKİSİ NELER?
Profesör Rodriguez-Mateos’un öncülüğünde 2023 yılında yapılan araştırma, günlük 178 gram yaban mersini tüketiminin kalp ve damar sistemi üzerinde önemli etkiler yarattığını gösterdi.
Araştırmada, 65-80 yaş arası 61 sağlıklı erkek ve kadın rastgele, çift kör ve plasebo kontrollü deneyle incelendi. Bir grup, 26 gram dondurularak kurutulmuş yaban mersini tozu ile yapılan bir içecek tüketti, diğer grup ise plasebo aldı. 12 hafta sonunda, meyve tozu tüketenlerin hafızası gelişti, dikkat gerektiren görevlerde doğrulukları arttı ve kan basınçları düştü.