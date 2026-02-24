Gizli bir süper güç: Sağlığa faydası saymakla bitmiyor! Günde sadece 200 gram tüketilmeli…

Günümüzde pek çok popüler süpermarket firması, elma ve armuttan elde ettiği toplam gelirden daha fazlasını yaban mersininden kazanıyor. Öyle ki yaban mersini paketleri, portakal paketlerinden üç kat daha fazla satılıyor. Birleşik Krallık’ta yaban mersini satışları son üç yılda yüzde 40 arttı. Bu trend devam ederse, on yılın sonuna kadar İngilizler bu meyveye yılda 1 milyar sterlinden fazla harcama yapacak.