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Geri dönüşü olmayan işitme kaybına bile neden olabilir!

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#Kulak Sağlığı#Kulaklık#Yüksek Sesle Müzik Dinlemek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 13:18

Kulaklıkla müzik dinleyen, seslenildiğinde ne denildiğini duymak için kulaklıkları çıkaran ya da trafikte ambulans sirenini bile duymayacak ölçüde müziğin sesini açanlar, bu haber sizin için… Yüksek sese maruz kalma işitme kaybının en sık nedeni olarak karşımıza çıkıyor.