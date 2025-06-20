Gerçekten ne kadar zeytinyağı tüketmeliyiz? Bu ‘süper gıda’ hakkında bilmeniz gereken her şey

Zeytinyağı, Antik Yunan'da gençlik ve sağlık iksiri olarak anılıyordu. Son yıllarda yapılan çok sayıda çalışma, hastalık ve erken ölüm riskini önemli ölçüde azalttığı sonucuna vararak bu iddiayı desteklemiş görünüyor.

Başlangıçta hastalıkları önleyici etkilerinin büyük ölçüde Akdeniz diyetinin temel taşı olması sayesinde olduğu düşünülürken, daha yeni araştırmalar zeytinyağının kendisinin de faydalı etkileri olduğunu öne sürüyor.