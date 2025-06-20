Gerçekten ne kadar zeytinyağı tüketmeliyiz? Bu ‘süper gıda’ hakkında bilmeniz gereken her şey

Ne kadar zeytinyağı sağlıklıdır?
Oxford Üniversitesi'nde beslenme bilimcisi olan Dr. Carmen Piernas, sos olarak ya da kızartmalarda kullanılmak üzere günde en fazla dört yemek kaşığı zeytinyağı alınmasını önerdi, “Kızartmalar çok daha fazla ilave yağ gerektirdiğinden, zeytinyağı kullanılsa bile genel olarak kaçınılması en iyisidir” dedi.
Zeytinyağının faydalarından yararlanmak isteyen bazı insanlar da onu sabah kahvelerine eklemeye başladı.
Rice, “Gerçek şu ki, zeytinyağınızı nasıl aldığınız önemli değil, sadece sızma olduğundan emin olun ve onu günlük yağınız haline getirin” diye konuştu.