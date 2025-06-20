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Gerçekten ne kadar zeytinyağı tüketmeliyiz? Bu ‘süper gıda’ hakkında bilmeniz gereken her şey

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#Zeytinyağı#Ne Kadar Zeytinyağı Tüketmeli#Zeytinyağının Faydaları
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2025 08:49

İster salata sosu olarak ister ekmek banmak için ya da yemekleri pişirmek için kullanılsın, zeytinyağı yüzyıllardır sağlığı artırıcı etkileriyle övülüyor. Kronik hastalıklardan korunmaktan beyin sağlığını iyileştirmeye kadar zeytinyağın faydaları saymakla bitmiyor.