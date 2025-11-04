Gerçek yaşınızı biliyor musunuz? Vücudunuzun size verdiği 5 sinyale dikkat!

3- BAĞIŞIKLIK DİRENCİ: HIZLI İYİLEŞEN VÜCUT, SAĞLAM YAŞAMIN İŞARETİ

Bir diğer yaşlanma göstergesi ise bağışıklık sisteminin dayanıklılığı. Ghen, sağlıklı bireylerin çoğu virüs veya enfeksiyondan 10 gün içinde kurtulabildiğini belirtiyor. Uzun süren hastalıklar ve sık enfeksiyonlar, bağışıklığın zayıfladığına işaret edebilir.



Ayrıca, vücudun iltihap seviyeleri de önemli bir gösterge. Akut iltihap kısa süreli ve yararlıdır, ancak kronik iltihap aylar hatta yıllar boyunca sürebilir. Bu durum diş eti iltihaplanmalarıyla bile kendini gösterebilir.