Gerçek yaşınızı biliyor musunuz? Vücudunuzun size verdiği 5 sinyale dikkat!

Ellerinizden destek almadan yere oturup kalkmayı deneyin.
Bir sandalyede oturup 30 kez ayağa kalkıp oturun.
Elinizin üzerindeki deriyi başparmakla hafifçe çekin; derinin hızla eski haline dönmesi cilt elastikiyetinin göstergesidir.
Denge için topuk-parmak yürüyüşü yapın.
Gözleriniz açık, kollarınız yanlarda olacak şekilde tek ayak üzerinde 30 saniye durmayı deneyin. Bu testlerin tamamını yapabiliyorsanız, yaşınızı iyi yönetiyorsunuz demektir.
New York Post'un "5 subtle signs you’re aging well — and red flags you shouldn’t dismiss" başlıklı haberinden derlenmiştir.