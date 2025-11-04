×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Gerçek yaşınızı biliyor musunuz? Vücudunuzun size verdiği 5 sinyale dikkat!

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Sağlıklı Yaşlanma#Sağlıklı Yaşlanma Sırları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 12:11

Yaşlanmak kaçınılmaz ancak iyi yaşlanmak bir seçim olabilir. Uzmanlara göre, sağlıklı bir şekilde yaş almak yalnızca hastalıklardan uzak durmakla sınırlı değil; fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal refahı da kapsayan bütüncül bir yaşam tarzı gerekiyor. Peki, gerçekten “iyi yaşlanıp yaşlanmadığınızı” anlamanın yolu nedir? İşte size 5 temel gösterge ve dikkat edilmesi gereken uyarı işaretleri...