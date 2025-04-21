Gençleri hedef alan 'renkli' tehlike: 16 yaşında ölümden döndü! ‘Zararsız’ diye satılıyor

Ancak uzmanlar, bu düşüşün yanıltıcı olabileceğini belirtiyor. Çünkü genç kullanıcıların, tek kullanımlık cihazlardan yeniden doldurulabilen ve şarj edilebilir modellere geçiş yaptığı ifade ediliyor.

İngiltere’de yaklaşık 5,6 milyon kişi elektronik sigara kullanıyor. Bunlardan 2,2 milyonu hem elektronik hem de geleneksel sigara tüketiyor. Bu veriler, elektronik sigaranın yaygınlığının ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

Elektronik sigaraların özellikle gençler arasında cazip hale gelmesinin ardından, İngiltere Parlamentosu’nda Tütün ve Elektronik Sigara Yasa Tasarısı gündeme alındı. Tasarı, bu ürünlerin ambalaj, pazarlama ve aroma çeşitlerine yönelik önemli kısıtlamalar getirmeyi hedefliyor.

