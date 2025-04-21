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Gençleri hedef alan 'renkli' tehlike: 16 yaşında ölümden döndü! ‘Zararsız’ diye satılıyor

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#Sağlık#E-Sigara#E-Sigaranın Zararları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 09:28

Renkli ambalajlar ve meyve aromalarının arkasındaki ölümcül tehlike gün yüzüne çıktı. ABD’de 16 yaşındaki Isabella, sadece 18 ay kullandığı elektronik sigara nedeniyle sepsis şokuna girdi. Doktorlara göre dakikalarla yarışıldı. Peki bu cihazlar gençleri nasıl etkisi altına alıyor, zararları neler?