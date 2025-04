Gençleri hedef alan 'renkli' tehlike: 16 yaşında ölümden döndü! ‘Zararsız’ diye satılıyor

TÜRKİYE'DE DE GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Dünya genelinde olduğu gibi elektronik sigara kullanımı Türkiye'de de giderek yaygınlaşıyor. Özellikle gençler arasında artan bu alışkanlık, sosyal medyada özendirici içeriklerin ve meyve aromalı cihazların etkisiyle daha erken yaşlara kadar inmiş durumda.



Sağlık Bakanlığı, elektronik sigaraların ‘zararsız’ olduğu yönündeki algının doğru olmadığını sık sık vurgularken, Türkiye’de yasal olarak satışı yasak olmasına rağmen, elektronik sigaralar internet üzerinden ya da kaçak yollarla temin edilmeye devam ediliyor.



