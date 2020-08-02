Gençlere taş çıkaran 40 yaş üstü ünlü fit anneler

Zuhal Topal-43 yaşında Hepimiz Zuhal Topal'ı Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanıdık. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapanTopal 10 yıl önce şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlendi.