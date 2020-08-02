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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 10:49,

Gençlere taş çıkaran 40 yaş üstü ünlü fit anneler

Onlar da tüm hamile kadınlar gibi bu dönemde kilo aldılar, çatlakları oldu, doğum kilolarından kurtulmak için çabaladılar ama kimi mesleği gereği kimi de bu iş için çok fazla efor sarf ederek doğum kilolarından kurtulup fizikleri ile yıllardır kendilerine hayran bırakmaya devam ediyorlar.İşte 40 yaşını aşmış ünlü fit anneler

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1Gülşen- 44 yaşında
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Gülşen- 44 yaşında

Listemizin ilk sırasında Gülşen var. Şu anda 44 yaşında olan ünlü sanatçı oğlu Azur Benan’ı 41 yaşında doğurdu.

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Her zaman kusursuz fiziği ile göz kamaştıran Gülşen doğum  sonrasında da her daim formunu korumaya devam ediyor.

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4Ayşe Tolga- 47 yaşında
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Ayşe Tolga- 47 yaşında

Ayşe Tolga 37 yaşında kızı Can Yael’i dünyaya getirdi.

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47 yaşında olan Tolga, uzun boyu, sağlıklı beslenme şekli ve spor sayesinde anne olduktan sonra da fiziğini korumayı başaran ünlülerden.

6Bennu Gerede- 48 yaşında
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Bennu Gerede- 48 yaşında

1999’Koray Erkaya ile aynı yıl Mısır'da evlendi. Çiftin 2000 yılında ikizoğulları dünyaya geldi. 2001 yılında bir oğulları daha oldu.

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Gerede ve Erkaya, 2006'da yollarını ayırdı. Bennu Gerede, 2006 yılında Ahmet Ağaoğlu ile birlikte olmaya başladı. Bu beraberlikten 2007 yılında bir oğlu daha doğdu. 4 çocuğu olan 48 yaşındaki Bennu Gerede, hala koruduğu fiziği ve güzelliğiyle herkesi şaşırtıyor.

8Çağla Şikel- 41 yaşında
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Çağla Şikel- 41 yaşında

2 Ocak 1979 doğumlu olan güzel oyuncu şu anda 41 yaşında. Ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile 2008 yılında evlenen Çağla Şikel, 2015 yılında boşandı.

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Bu evliliğinden iki erkek çocuk dünyaya getiren ünlü manken, ilk oğlu olan Kuzey’i doğurduğunda 30 yaşındaydı. İkinci oğlu olan Uzay’ı ise 33 yaşında kucağına aldı. 2 çocuk doğurmasına rağmen hala çok fit ve bakımlı olan Şikel’e 41 kere maşallah diyoruz.

10Demet Akalın-46 yaşında
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Demet Akalın-46 yaşında

Çocuk sahibi olmak için epey mücadele veren Demet Akalın, kızı Hira’yı doğurduğunda 40 yaşındaydı.

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Ünlü şarkıcı şu an 46 yaşında ve ikinci çocuğu düşündüğünü söylüyor.

12Doğa Rutkay Kamal- 41 yaşında
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Doğa Rutkay Kamal- 41 yaşında

Ünlü oyuncu Rutkay Aziz’in kızı oyuncu Doğa Rutkay, 39 yaşında ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Rutkay Kerim ve Piraye adını verdiği ikizlerini 39 yaşında dünyaya getirerek anne oldu.

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Şu anda 41 yaşında olan oyuncu doğum kilolarından kurtulup eski formuna kavuştu.

14Demet Şener- 43 yaşında
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Demet Şener- 43 yaşında

Demet Şener kızı İrem'i dünyaya getirdiğinde 29 yaşındaydı. Oğlu doğduğunda ise 32 yaşında.

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Şu anda 43 yaşında olan güzel manken her daim güzelliğine ve fiziğine önem veriyor ve formunu koruyor.

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17Ebru Gündeş- 45 yaşında
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Ebru Gündeş- 45 yaşında

Uzun yıllardır sayısız albümle gönüllerde taht kuran Gündeş 45 yaşında.

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Azeri iş insanı Reza Zarrap ile evliliğinden 36 yaşındayken bir kızı olan Gündeş, riskli bir hamilelik dönemi geçirmişti. Kızına “Alara” ismini veren sanatçı yılar geçtikçe daha da güzelleşiyor.

19Ebru Şallı-46 yaşında
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Ebru Şallı-46 yaşında

43 yaşında olan Şallı 2004 yılında oğlu Beren’i 2010 yılında da diğer oğlu Parsı dünyaya getirmişti. Hamilelik döneminde de fazla kilo almayan Şallı düzenli pilates yapıyor, dengeli ve sağlıklı besleniyor.

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Sanırım onu hiç kilo problemi yaşarken görmeyeceğiz. Yaşadığı zor günlere rağmen hep bakımlı ve özenli.

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22Ece erken-42 yaşında
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Ece erken-42 yaşında

Oğlu Eymen’i 2015 yılında dünyaya getiren ünlü sunucu Ece Erken 37 yaşında anne oldu. Şu anda 42 yaşında olan Erken’in Eymen adında bir oğlu var.

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Hamilelik döneminde oldukça kilo alan Erken, kilosuna dikkat ediyor ve formunu koruyor.

24Gülben Ergen-47 yaşında
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Gülben Ergen-47 yaşında

Gülben Ergen ilk bebeği Atlas'ı 35 yayında dünyaya getirdi. İkiz çocukları Güney ve Ares’i ise 37 yaşında.

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Bugün 47 yaşında olan Ergen, 3 çocuk doğurmasına rağmen fit görüntüsü ile dikkat çekiyor.

26Hande Ataizi- 46 yaşında
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Hande Ataizi- 46 yaşında

2012 yılında Benjamin Harvey’le evlenen ünlü sunucu, anne olduğunda tam 40 yaşındaydı.

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2 Eylül 1973 doğumlu oyuncu şu anda 46 yaşında ve daima fit görünüyor.

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29Hande yener- 47 yaşında
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Hande yener- 47 yaşında

47 yaşında olan sanatçı çok genç yaşta anne olan ünlülerimizden. 1991 yılında doğan “Çağın” bugün 28 yaşında.

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2000 yılında çıkardığı ilk albümünden bu yana onlarca hit parçayla adından sıkça söz ettiren Hande Yener, müziği kadar düzgün fiziği ve değişik tarzı ile de çok konuluşuluyor.

31Arzum Onan- 46 yaşında
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Arzum Onan- 46 yaşında

1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçilen Onan, 1996 yılında oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlendi ve 2020 yılında Can adında bir oğulları oldu. Bugün 46 yaşında güzel oyuncu yaş aldıkça daha da güzelleşiyor.

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33Irmak Ünal-43 yaşında
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Irmak Ünal-43 yaşında

Cihan Ünal’ın kızı Irmak Ünal Kayra ismini verdiği kızını doğurduğunda 35 yaşındaydı, oğlu Vadi'yi kucağına aldığında ise 37 yaşındaydı. İki çocuk annesi Ünal şu anda 43 yaşında ve her zaman çok fit.

34Julide Ateş- 49 yaşında
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Julide Ateş- 49 yaşında

Emre İskeçeli ile 2001'de Washington'da evlevlenen Ateş’in bu evliliğinden Ali adında bir oğlu var.

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32 yaşında oğlu Ali’yi kucağına alan sunucu Julide ateş şu anda 49 yaşında ve düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

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37Nil Karaibrahimgil- 43 yaşında
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Nil Karaibrahimgil- 43 yaşında

2010 yılında reklamcı Serdar Erener ile evlenen Nil Karaibrahimgil, oğlu Aziz Arif’i doğurduğunda 38 yaşındaydı. Şu anda 43 yaşında olan sanatçının fiziği her daim dillere destan. Onu neredeyse hiç kilolu görmedik.

38Pınar Altuğ- 45 Yaşında
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Pınar Altuğ- 45 Yaşında

1994 yılında Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın adlı dizide daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi ve 33 yaşındayken kızı Su’yu doğurdu. Şu an 45 yaşında olan oyuncu formunu korumaya özen gösteriyor.

39Şevval Sam-46 yaşında
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Şevval Sam-46 yaşında

23 yaşında Tarık Emir Tekin adında bir oğlu olan güzel oyuncu oğlunu 23 yaşındayken doğurmuş.

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Genç yaşta anne olan  “Mükemmel anne değildim. Bugün bende Şevval olarak ne varsa Taro'nun büyük payı var..." diyen Sam bugün 46 yaşında

41Yeşim salkım- 52 yaşında
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Yeşim salkım- 52 yaşında

1990’da yani 22 yaşındayken kızı Gizem doğdu. 2011’de ikinci kez anne oldu. .

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Kızı Ada dünyaya geldiğinde 43 yaşındaydı. Şu an 52 yaşında olan güzel sanatçı hala fit bir görünüme sahip

43Defne samyeli- 48 yaşında
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Defne samyeli- 48 yaşında

Defne Samyeli, 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi ve 16 yıl evli kaldı.  İlk kızı Deren'i 1996 yılında Las Vegas'ta dünyaya getirdi.

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Bebeğin adı anne ve babasının adlarının birleşiminden gelmektedir. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu. İki kız annesi olan Samyeli tam 48 yaşında. Her zaman çok fit ve bakımlı…

45Ceyda Düvenci-43 yaşında
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Ceyda Düvenci-43 yaşında

İlk çocuğu Melisa’yı 34 yaşındayken dünyaya getiren Ceyda Düvenci, ikinci çocuğu Ali’yi geçtiğimiz yıl 40 yaşında kucağına aldı. Ceyda Düvenci şu anda 43 yaşında olan ünlü oyuncu kilosunu muhafaza etmeye özen gösteriyor. 

46Ebru Cündübeyoğlu- 45 yaşında
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Ebru Cündübeyoğlu- 45 yaşında

1974 yılında Almanya'da doğan Ebru Cündübeyoğlu, 1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçildi. Onu çoğumuz TRT'de "Bir Başka Gece" programından tanıyoruz. Ebru Cündübeyoğlu ve kızı Duru’yu 2005 yılında doğurdu.

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30 yaşında anne olan ünlü sunucu şu anda 45 yaşında ve düzgün fiziği ile göz kamaştırıyor.

48Nurgül Yeşilçay- 44 yaşında
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Nurgül Yeşilçay- 44 yaşında

Onu ilk kez İkinci Bahar dizisinin Bahar’ı olarak tanıdık ve sevdik. 2003 Asmalı Konak dizisi ile geniş kitlelere adını duyuran güzel oyuncu Cem özer ile evlendi.

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Bu evliliğinden 2005 yılında Osman Nejat adını verdikleri bir oğlu oldu. Yeşilçay bugün 44 yaşında.

50Zuhal Topal-43 yaşında
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Zuhal Topal-43 yaşında

Hepimiz Zuhal Topal'ı Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanıdık. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapanTopal 10 yıl önce şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlendi.

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2013 yılında 36 yaşında anne olan ve kızı Lina’yı kucağına alan Topal, bugün 43 yaşında.

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