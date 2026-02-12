Gençlerde bu şikayetler artıyor! İşte sebep olan 9 hatalı alışkanlık

Modern yaşam tarzı en önemli etkenlerden biri ancak…
Modern yaşam tarzı ve sağlıksız yaşam alışkanlıkları, bu şikayetlerin artışında başı çekiyor. En sık karşılaşılan hataların başında; yoğun kafein tüketimi, stresi yönetememek, sigara ve tütün ürünleri, uyku bozuklukları, bilinçsiz kullanılan zayıflama ürünleri ve takviyeler, burun spreyleri, hareketsizlik, uzun süre ekran karşısında kalma, aşırı tuzlu ya da çok ağır yemekler, ani ve plansız egzersizler, yeterli ısınma yapmadan spora başlamak, hızlı yeme alışkanlığı, gece geç saatlerde yemek yeme geliyor.