Gençlerde bu şikayetler artıyor! İşte sebep olan 9 hatalı alışkanlık

Tedavi edilmezse...

Her kalp çarpıntısı ya da göğüs ağrısı kalıcı bir kalp hastalığına yol açmaz ancak altta ciddi bir neden yatıyorsa ve tedavisiz bırakılırsa ciddi sonuçlara yol açabilir. Kalp çarpıntısı ve göğüs ağrısı hayati riske yol açabilecek hastalıkların ilk habercisi de olabilir. Bu nedenle şikayetlerin ciddiye alınması, doğru zamanda doğru değerlendirme yapılması büyük önem taşır.