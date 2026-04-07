Gençler için ölümcül uyarı: Kanserde görünmeyen tehlikeler

RAHİM AĞZI KANSERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Rahim ağzı kanseri ise son 50 yılda HPV aşısı sayesinde ölüm oranlarını yüzde 75 oranında düşüren en büyük başarı öykülerinden biri olarak öne çıkıyor. İngiltere’de yaklaşık 6,5 milyon kişi, bu aşı ile rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 90’ına kadarını önleyebiliyor. Ancak yine de artış gözüküyor. Uzmanlar, aşı sayesinde gelecekte bu kanser türünde ölüm oranlarının daha da azalmasını bekliyor, ancak erken teşhis ve düzenli kontrollerin hâlâ büyük önem taşıdığını vurguluyor.