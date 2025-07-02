Genç doktor vücudundaki yağ oranını yarıya indirmesinin 3 sırrını anlattı: Aldığı kiloları 3 ayda vermeyi nasıl başardı?

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir pratisyen hekim olan Dr. Simon Doyle, yoğun temposuna karşın sporunu asla aksatmıyor, düzenli bir egzersiz rutini uyguluyordu. Ancak yaşadığı bir omuz sakatlığı Doyle'un 1 yılı aşkın süre boyunca spor yapmasına engel oldu. Bu süreçte formunu kaybetmeye başladığını ve toparlanmakta zorlandığını belirten Doyle, Business Insider'a yaptığı açıklamada, Bu durum yavaş yavaş yaşanıyor. Aynaya bakıp 'Bu kişi bana benzemiyor' diyene kadar durumu fark etmiyorsunuz dedi. Şu an 35 yaşında olan Doyle, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden eski Simon olmak için çalışmalara başladı. Gücünü ve kas kitlesini artırıp yağ yakarak daha kaslı, heykel gibi bir fiziğe kavuşmak isteyen Doyle, şubat ayında antrenör Adam Enaz'ın kapısını çaldı. 30'larındaki ve 40'larındaki erkeklerin kas yapıp yağ kaybetmesi konusunda uzman olan Enaz, Doyle'un antrenmanlarını ve beslenmesini yeniden düzenledi. Bu sayede Doyle spor salonunda ekstra zaman geçirmeden ya da kısıtlayıcı şekilde beslenmeden 3 ay içinde vücudundaki yağların neredeyse yarısından kurtuldu. Her zamanki rutinimi tekrarlıyordum ama daha fazla verim alıyordum diyen Doyle, birkaç basit değişiklikle vücudundaki yağ oranını yüzde 19'dan yüzde 10'a indirmeyi başardığını söyledi. İşte Doyle'un inanılmaz değişiminin 3 sırrı... Pazartesiden cumaya işe gitmeden önce 1 saat spor salonunda egzersiz yapma alışkanlığı olduğunu ancak her bir kas grubunu ayrı ayrı çalıştırdığı için zaman kaybettiğini belirten Doyle, onun yerine daha verimli olan tüm vücut egzersizlerine odaklanmaya başladığını söyledi. Doyle, yanı sıra süper set tekniğini uyguladığını yani farklı kas gruplarını çalıştıran iki egzersizi arada dinlenmeden peş peşe yaptığını belirtti. Doyle, Benim için 50 dakika içinde egzersizimi tamamlayabilmek çok önemli. Çünkü yoğun çalışıyorum ve spor salonunda geçirebileceğim zaman sınırlı. Dinlenme zamanımı farklı kas gruplarımı çalıştırmak için kullanıyorum dedi. Doyle, egzersizlerini antrenörünün kontrolünde yaptığı süreçte kaldırdığı ağırlık miktarını artırdığını, bu sayede daha kolay sonuç elde ettiğini belirtti. Bu tekniğe ilerleyen aşırı yükleme adı veriliyor. Pek çok antrenörün tavsiye ettiği ilerleyen aşırı yükleme tekniği, kaslar üzerindeki baskıyı adım adım artırarak daha büyük ve güçlü olmalarını sağlıyor. Doyle geçmişte belli bir ağırlıkta takılıp kaldığını ancak Enaz sayesinde bu sorundan kurtulduğunu belirtti. Enaz'ın ilk sette ağırlığı artırıp sonraki iki sette azalttığını söyleyen Doyle, Ben adapte olana kadar böyle devam ettik. Takılıp kalmadığınızdan emin olmak için bunu mutlaka takip etmelisiniz diye konuştu. Enaz'la çalışmaya başlamadan önce spor salonunda çok sıkı çalıştığını ancak fiziğini değiştirmekte zorlandığını belirten Doyle, Şu an bunun sebebinin beslenmeme fazla dikkat etmemem olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman egzersize odaklanıyordum. Elbette egzersiz çok önemli ama beslenme olmadan tamamen anlamsız. Ben porsiyonlarımı yanlış ayarlıyordum diye konuştu. Yağ yakmak ve kas yapmak, nihayetinde ne kadar kalori tükettiğinize ve ne kadar protein yediğinize bağlanıyor. Doyle, sağlıklı beslenmesine ve yemeklerini hep kendisinin hazırlamasına karşın ne kadar yediğini takip etmediğini belirterek, kalori açığı yaratmak için yediklerini ölçmeye başladığını söyledi. Ek olarak uzmanların kilo kaybı ve kas kazanmak için kilo başına 0,9 gram protein tavsiyesinden hareketle kendisine günde 138 gram protein tüketme hedefi koyan Doyle sıradan bir günün menüsünü şöyle anlattı: Kahvaltı: Muz, fıstık ezmesi ve kefirli soğuk yulafAra öğün: Protein barıÖğle yemeği: Soslu tavuk ve sebzelerAra öğün: YoğurtAkşam yemeği: Kahverengi pirinçli tavuklu fajita kasesi Rutinini sürekli uygulaması sayesinde ara sıra keyif yapsa da raydan çıkmamayı başardığını da vurgulayan Doyle sözlerini, Hafta içi yemeklerinde çok maceracı değilim ama hafta sonları kendimi ödüllendiriyorum. Kendimi mahrum bırakmak yerine iyi düşünüp karar veriyorum diye noktaladı.