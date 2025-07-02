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Genç doktor vücudundaki yağ oranını yarıya indirmesinin 3 sırrını anlattı: Aldığı kiloları 3 ayda vermeyi nasıl başardı?

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#Sağlık#Yaşam#Egzersiz
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 09:03

Yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle spor yapamayınca formunu kaybeden genç doktor, planlı çalışmayla 3 ayda heykel gibi bir fiziğe kavuşmasının sırlarını anlattı.