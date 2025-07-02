Genç doktor vücudundaki yağ oranını yarıya indirmesinin 3 sırrını anlattı: Aldığı kiloları 3 ayda vermeyi nasıl başardı?

TAM VÜCUT EGZERSİZLERİYLE ZAMAN KAZANMAK

Pazartesiden cumaya işe gitmeden önce 1 saat spor salonunda egzersiz yapma alışkanlığı olduğunu ancak her bir kas grubunu ayrı ayrı çalıştırdığı için zaman kaybettiğini belirten Doyle, onun yerine daha verimli olan tüm vücut egzersizlerine odaklanmaya başladığını söyledi. Doyle, yanı sıra süper set tekniğini uyguladığını yani farklı kas gruplarını çalıştıran iki egzersizi arada dinlenmeden peş peşe yaptığını belirtti.