Geçirgen bağırsak sendromu nedir? İşte geçirgen bağırsak sendromu belirtileri

Geçirgen bağırsak sendromu neden olur? Bağırsaklar, özel hücreleri sayesinde gıdaların sindirilmesina ve emilmesine yardımcı olur. Ayrıca işlenmemiş gıdaları ve bağırsaklarda yer alan bakterileri sınırlandırır Böylece vücut için önemli savunma mekanizmalarından birini oluşturur. Bağırsaklardaki probiyotikler bağışıklığı güçlendirir ve pek çok hastalığın oluşmasını engeller. Ancak bazı faktörlerden dolayı zararlı bakterilerin oranı bağırsağın iç zarında artar ve bu nedenle probiyotiklerin oranı azalır. Bu da bağırsak geçirgenliğinin artmasına neden olur.