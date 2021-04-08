Geçirgen bağırsak sendromu, birçok kişinin karşılaştığı sindirim problemlerinden biri. Gizli olarak seyredebilen geçirgen bağırsak sendromu, bireylerin günlük yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle geçirgen bağırsak sendromu da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki geçirgen bağırsak sendromu nedir? İşte geçirgen bağırsak sendromu belirtileri...
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Bağırsaklar vücudun ikinci beyni olarak tanımlanır ve metabolizmayı etkiler. Bağırsaklarda geçirgenliğin artması vücutta çeşitli rahatsızlıkları meydana getirebilir. Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Salih Boğa, geçirgen bağırsak sendromu hakkında merak edilenleri anlattı.
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Geçirgen bağırsak sendromu neden olur?
Bağırsaklar, özel hücreleri sayesinde gıdaların sindirilmesina ve emilmesine yardımcı olur. Ayrıca işlenmemiş gıdaları ve bağırsaklarda yer alan bakterileri sınırlandırır Böylece vücut için önemli savunma mekanizmalarından birini oluşturur. Bağırsaklardaki probiyotikler bağışıklığı güçlendirir ve pek çok hastalığın oluşmasını engeller. Ancak bazı faktörlerden dolayı zararlı bakterilerin oranı bağırsağın iç zarında artar ve bu nedenle probiyotiklerin oranı azalır. Bu da bağırsak geçirgenliğinin artmasına neden olur.
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Geçirgen bağırsak sendromu belirtileri
Beslenme ve Diyet Uzmanı/Klinik Diyetisyen Derya Fidan da geçirgen bağırsak sendromu belirtilerini şöyle açıkladı: "Bu rahatsızlık farklı belirtilerle meydana gelebiliyor. Besin alerjileri, bağışıklık sistemi hastalıkları, cilt problemleri, nörolojik sorunlar, vitamin eksiklikleri, tedavi edilemeyen depresyon, sürekli olan baş ağrısı, fibromiyalji, kabızlık, ishal, irritabl bağırsak sendromu, kronik yorgunluk geçirgen bağırsak sendromu belirtileri arasında gösterilebilir.
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Geçirgen bağırsak sendromuna karşı bunlara dikkat
Doç. Dr. Salih Boğa, geçirgen bağırsak sendromuna karşı alınabilecek önemlerle ilgili önemli bilgiler verdi.
Zararlı bakterilerin artıp bağırsak iç zarında probiyotiklerin azalmasıyla oluşan ve bağırsak geçirgenliğinde artışa sebep olan bağırsak flora bozukluğuna "Disbiyozis’’ denir. Bu duruma karşı alınabilecek en önemli önlem; günlük beslenmemizde probiyotik açısından zengin olan besinlere yer vermek. Kefir, probiyotik açısından oldukça zengin bir kaynak. Yoğurt ve ayran da mükemmel kaynaklar. Fakat pastörize edildiklerinde içlerindeki probiyotik miktarı da belirgin ölçüde azalıyor.
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Vücutta probiyotikleri çoğaltmanın bir diğer yolu da fermente besinler tüketmek. Turşu, şalgam, nar ekşisi, sirke ve boza gibi fermente besinler, bağırsak florasındaki probiyotiklerin çoğalmasını sağlamakta ve prebiyotik olarak adlandırdığımız, günlük tüketimini artırmamız gereken diğer besinlerdir.