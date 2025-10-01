Geceleri altı saatten az uyursanız vücudunuza neler olur?

ARTAN ANKSİYETE (KAYGI)

Ne yazık ki, uyku ve anksiyete kısır bir döngü oluşturabilir. Uyku eksikliği anksiyeteye neden olurken, anksiyete de uyku eksikliğine yol açabilir.

Dr. Sue, "Anksiyete, beyniniz 'savaş ya da kaç' modunda olduğu için uykuya dalma yeteneğinizi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, uykuyla ilgili beklenti anksiyetesi ve özel kaygılar uyku bozukluğuna ve uykusuzluğa yol açabilir. Bu da her iki durumun da kötüleşmesine neden olan bir geri bildirim döngüsü yaratır" diyor.

Araştırmalar ayrıca uyku eksikliğinin bizi daha çökmüş hissettirdiğini de ortaya koydu. Dr. Sue, "Duygusal olarak zorlayıcı olaylarla karşılaştığımızda pozitif kalma kapasitemizi azaltabilir. Olumlu deneyimlerden daha az keyif aldığınızı da hissedebilirsiniz” diye anlatıyor.