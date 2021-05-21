Gebelik testi ne zaman yapılmalı? Yeni anne olacaklar, annelik planı yapanlar veya gebelik şüphesi olanlar bu testlerin ne zaman yapılacağını, ne kadar güvenilir olduğunu hep merak ederler. Eğer gebelik şüpheniz varsa şüpheli beraberliğiniz varsa vücudunuzda birkaç gebelik belirtisi gördüyseniz, yaşadıysanız bu testi yapmanın zamanı gelmiştir.



Bu belirtiler gebeliğin belirtisi olabileceği gibi, başka hastalıklara ait belirtiler de olabilir. Bunun için, belirtilerin değerlendirilmesi ve test sonucuna göre gebelikle ilgili olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.



Gebelik testleri kanda veya idrarda yapılabilir. Kan testi idrar testine göre daha hassas ve güvenilirdir. Her şüpheli durumda gebeliğin tam teşhisinin konulması gerekmektedir. Anne adaylarının gebelik testi yapmaları için görmeleri veya hissetmeleri gereken birkaç belirti vardır. Bunlar sıklıkla adette gecikme, mide bulantısı, baş dönmesi, yorulma, çarpıntı gibi sayılabilir. Bu belirtilerin varlığında gebelik testi yapmanız durumu netleştirmek anlamında iyidir.