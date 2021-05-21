Gebelik testi, anne adayları için oldukça önemli. Bu testler, gebeliğin başlangıcı veya başladığının öğrenilmesini sağlar. Kişi hamile olup olmadığını doktor kontrolünde öğrenebileceği gibi gebelik testiyle de öğrenebilir. Peki gebelik testi ne zaman yapılmalı? Evde yapılan gebelik testleri doğru sonuç verir mi? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
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Eğer beklenen regl tarihi geciktiyse veya bazı belirtilerden dolayı hamilelik şüphesi varsa evde gebelik testi yapılabilir. Ancak kesin sonuç bir uzman kontrolüyle kan testi ile öğrenilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı-Perinatolog Prof. Dr. Sevtap Hamdemir Kılıç, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
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Gebelik testi ne zaman yapılmalı?
Yeni anne olacaklar, annelik planı yapanlar veya gebelik şüphesi olanlar bu testlerin ne zaman yapılacağını, ne kadar güvenilir olduğunu hep merak ederler. Eğer gebelik şüpheniz varsa şüpheli beraberliğiniz varsa vücudunuzda birkaç gebelik belirtisi gördüyseniz, yaşadıysanız bu testi yapmanın zamanı gelmiştir.
Bu belirtiler gebeliğin belirtisi olabileceği gibi, başka hastalıklara ait belirtiler de olabilir. Bunun için, belirtilerin değerlendirilmesi ve test sonucuna göre gebelikle ilgili olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
Gebelik testleri kanda veya idrarda yapılabilir. Kan testi idrar testine göre daha hassas ve güvenilirdir. Her şüpheli durumda gebeliğin tam teşhisinin konulması gerekmektedir. Anne adaylarının gebelik testi yapmaları için görmeleri veya hissetmeleri gereken birkaç belirti vardır. Bunlar sıklıkla adette gecikme, mide bulantısı, baş dönmesi, yorulma, çarpıntı gibi sayılabilir. Bu belirtilerin varlığında gebelik testi yapmanız durumu netleştirmek anlamında iyidir.
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İdrarda gebelik testinin yapılması için uygun olan zaman adetin ortalama 1 hafta gecikmesi gerekmektedir. Adetiniz gecikti, gebelik şüphenizde arttı ise evde gebelik testi yapabilirsiniz. Bu test doğru yapıldığı takdirde %90 doğru olacaktır. Fakat yanlış olabilme ihtimali de söz konusudur. Anne adayları bu test dışında başka testler de yapabilirler. Hastaneye veya doktorunuza bu belirtilerle başvurduğunuz zaman gebelik testleri yapılmasını isteyecektir. Doktorunuzun istediği kan testinin sonucunun yanlış olma ihtimali ise çok çok düşüktür. Bu testin sonucunda pozitif çıkması gebe olduğunuz anlamına gelir.
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Özetle gebelik testlerini yapmanız için en uygun zaman kendinize gebelik belirtileri gözlemlediğiniz zamandır. Bu belirtileri gözlemledikten sonra evde, kendiniz bu gebelik testini yapabilirsiniz. Bu testin sonucuna da güvenmiyorsanız doktorunuzdan kan testi yapmasını isteyebilirsiniz. Doktorunuzun yaptırdığı bu kan testinde hormonlarınıza bakılacaktır. Bakılan hormonlarınızın seviyelerinden gebe olup olmadığınız anlaşılmaktadır. Bu testin sonucu da pozitif çıktığı zaman gebe olduğunuz anlamına gelmektedir.