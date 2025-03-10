Gebeler oruç tutabilir mi? Uzmanı yanıtladı, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

"Eğer oruç tutacaklarsa, çok dikkat etmeleri gerekiyor"
Akbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gebeler eğer oruç tutacaklarsa, hekim kontrolünde çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bebeğin suyu normalse, gebeliğin orta dönemindeyse ve beslenmesi yeterli, protein, kalori alımı, yeterli su alımı varsa, kontrolleri de biraz daha sık yaptırmak şartıyla aslında çok da fazla sorun beklemeyiz. Benim klinik tecrübem de bu yönde ama yine de biz hekim olarak oruç tutmamalarının daha doğru olduğunu düşünüyoruz."