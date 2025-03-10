Gebeler oruç tutabilir mi? Uzmanı yanıtladı, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Akbaş, bunun nedeninin de uzun süren açlık durumu ve su içilmemesi olduğunu belirterek, "Gebelere özellikle ilk 3 ayda ve son 1 ayda oruç tutmamalarını, ille de tutmak istiyorlarsa o zaman iftarda ve sahurda dengeli beslenip yeterli su alımına dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bu aslında bir tavsiye değil, mutlaka tutmak isteyen gebelere söylediğimiz bir şey. Bebeğin eğer suyu azsa, gelişim geriliği varsa, annede şeker ya da tansiyon gibi problemler varsa hiçbir şekilde oruç tutmalarının uygun olmadığını gebelerimize bildiriyoruz" diye konuştu.