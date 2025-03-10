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Gebeler oruç tutabilir mi? Uzmanı yanıtladı, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

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#Sağlık#Yaşam#Ramazan
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 10:46

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bakiye Akbaş, gebelerin özellikle ilk 3 ayda ve son 1 ayda oruç tutmamaları, ille de tutmak istiyorlarsa iftarda ve sahurda dengeli beslenip yeterli su alımına dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.