Futbol sahasında başlayan gizemli hastalık 25 yıl sonra ortaya çıktı: En küçük hareket bile hayatını tehlikeye atıyor

ALERJİ TESTLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kalp sorunlarının dışlanmasının ardından doktorlar Forshaw’a kapsamlı alerji testleri yapılmasını önerdi. Yapılan deri prick testi ve kan analizlerinde Forshaw’ın buğday ve sülfitlere karşı hassasiyeti olduğu belirlendi. Doktorlar, ciddi reaksiyonların temel nedeninin ise bu maddelerin ardından yapılan fiziksel aktiviteler olduğunu tespit etti.

Forshaw, geçmişte yaşadığı tüm krizleri yeniden düşündüğünde her olaydan önce yoğun fiziksel hareket yaptığını fark etti. Futbol oynamak, ağır ekipman kaldırmak ve hatta bir otobüse yetişmek için koşmak bile onun için risk oluşturuyordu.