Futbol sahasında başlayan gizemli hastalık 25 yıl sonra ortaya çıktı: En küçük hareket bile hayatını tehlikeye atıyor

TRENE YETİŞMEK İÇİN KOŞTU, YENİDEN HAYATİ TEHLİKE YAŞADI
Ancak 2022 yılında yeni bir kriz yaşadı. Eşiyle birlikte çıktığı bir öğle yemeğinin ardından trene yetişmek için kısa süre koşmak zorunda kalan Forshaw, kendisini kötü hissetti ve kısa süre sonra yere yığıldı. Eşi acil yardım ekiplerini ararken, olay yerinde bulunan görev dışı bir hemşire ambulans gelene kadar müdahalede bulundu. Hastaneye kaldırılan Forshaw, yaşadığı olayın ardından hayatını çok daha dikkatli planlamaya başladı.
Bugün yanında iki adet adrenalin enjektörü taşıyan Forshaw, hafif egzersizler yapabiliyor ancak özellikle buğday içeren yiyeceklerle fiziksel aktiviteler arasında uzun süre bırakmaya dikkat ediyor. Seyahat ederken bile ekstra önlem almak zorunda kaldığını belirten Forshaw, hızlı yürüyemediğini, ağır eşyalar taşıyamadığını ve günlük yaşamını hastalığına göre düzenlediğini söyledi. Forshaw, “Bu durum teşhis edilmeseydi, yalnızca trene yetişmek için koşmak bile hayatıma mal olabilirdi” diyerek nadir hastalıklarda doğru teşhisin önemine dikkat çekti.
Daily Mail’in “I was playing football when I suddenly collapsed to my knees, gasping for air. I thought it was a heart attack - but really it's this little-known condition that now means even dashing for the train could kill me” başlıklı haberinden derlenmiştir.