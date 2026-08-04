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Futbol sahasında başlayan gizemli hastalık 25 yıl sonra ortaya çıktı: En küçük hareket bile hayatını tehlikeye atıyor

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#Gizemli Hastalık#Futbol#Kalp Krizi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 08:59

Yıllar önce bir futbol maçında aniden fenalaşan Peter Forshaw, yaşadığı olayın nedenini öğrenmek için uzun bir bekleyiş yaşadı. Kalp krizi sanılan ve defalarca tekrarlayan bu gizemli durumun arkasındaki gerçek ise herkesi şaşırttı.