Futbol dünyasını yasa boğan ölümün ardındaki çarpıcı gerçek! Belirti vermeden ilerledi, tesadüfen ortaya çıktı

AİLESİNDEN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Keegan’ın ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kevin Keegan’ın 75 yaşında hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Eski İngiltere Milli Takımı oyuncusu ve teknik direktörü bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Son anlarında eşi ve kızları yanındaydı.”

Açıklamada ayrıca, Keegan’ın sevgi dolu bir eş, baba ve dede olduğu vurgulanırken, tedavi sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi. Aile, bu zorlu süreçte özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi.