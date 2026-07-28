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Futbol dünyasını yasa boğan ölümün ardındaki çarpıcı gerçek! Belirti vermeden ilerledi, tesadüfen ortaya çıktı

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#Mide Kanseri#Kevin Keegan#Erken Teşhis
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2026 08:41

İngiliz futbolunun unutulmaz isimlerinden Kevin Keegan, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Liverpool ve Newcastle United’ın efsane futbolcusu ile eski İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü, kısa süren mide kanseri mücadelesinin ardından hayata veda etti. Keegan'ın yaşamını yitirmesi, yalnızca futbol dünyasında değil, sağlık alanında da dikkat çeken bir gerçeği yeniden gündeme taşıdı.