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Flurona nedir, nasıl bulaşır? İsrail'de görülen flurona virüs belirtileri
Pandemi başladığından beri halk sağlığı uzmanları, COVID-19'u ve gribi aynı anda kapma olasılığı konusunda uyarıyordu. Kış aylarıyla birlikte grip salgını covid-19 ile karıştırılırken, İsrail'de çıkan bir vaka bu uyarıları akıllara getirdi. İsrail'de hamile bir vakada tespit edilen flurona virüs ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Peki flurona nedir, nasıl bulaşır? İşte flurona virüs belirtileri ve uzman yorumları...
İsrail'de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ilk flurona virüs vakasıyla birlikte beklenen açıklama geldi. Times of Israel, hastanın hem grip hem de COVID-19 (muhtemelen Omicron varyantı ) olan aşılanmamış bir hamile kadın olduğunu bildirdi. Flurona virüsü bulunan kadının hafif semptomları vardı ve hastaneden taburcu edildi.
Covid- 19 yeni varyantlarıyla birlikte yayılmaya devam ederken, diğer yandan da influenza gibi grip vakaları da her geçen gün etkisini artırmaya başladı. Peki, flurona nedir, nasıl bulaşır? İşte New York'taki Buffalo Üniversitesi'nde profesör Thomas Russo'nun araştırmalarıyla flurona virüs belirtileri...
Flurona Nedir?
Flurona, temelde “grip” ve “koronavirüs”ün karışımı olan bir salgın hastalık türüdür. İsrailli hastanın dünyadaki ilk belgelenmiş florona vakası olduğuna dair raporlar olsa da, Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nde kıdemli bir bilim adamı ve bulaşıcı hastalık uzmanı olan Amesh A. Adalja, bu ortak enfeksiyonların daha fazla olduğunu söylüyor. Pandemi başladığında yaygındı çünkü grip daha yaygın bir şekilde dolaşıyordu.
Flurona Nasıl Bulaşır?
Dr. Russo, "Hem grip ve COVID-19 çoğunlukla virüslü damlacıklar yoluyla yayılır ve insanlar sadece aynı anda veya aynı zamanda etrafında her iki virüse maruz kalabilirler" diyor. Yani bir gün COVID-19'a, ertesi gün grip kapabilir ve flurona geliştirebilirsiniz. Sonuç olarak, florona virüse sahip olduğunuzda diğer grip türlerini ve COVID-19 virüsünü aynı anda taşıyabilirsiniz.
Bu durumda fluronanın covid-19 kısmı için aşağıdaki belirtilerle karşılaşılması mümkün gibi görünüyor.
Ateş veya titreme
Öksürük
Nefes darlığı veya nefes almada zorluk
Halsizlik
Kas veya vücut ağrıları
Baş ağrısı
Yeni tat veya koku kaybı
Boğaz ağrısı
Tıkanıklık veya burun akıntısı
Mide bulantısı ya da kusma
İshal
Öksürük
Nefes darlığı veya nefes almada zorluk
Halsizlik
Kas veya vücut ağrıları
Baş ağrısı
Yeni tat veya koku kaybı
Boğaz ağrısı
Tıkanıklık veya burun akıntısı
Mide bulantısı ya da kusma
İshal
Florona nasıl tedavi edilir?
Flurona için geliştirilmiş spesifik bir tedavi yoktur. Bu nedenle, COVID-19 veya grip semptomları ile kendinizi hasta hissediyorsanız, test yaptırmak ve uygun tedaviyi almak önemlidir. Elbette aşıların etkisi her virüste geçerli olduğu gibi flurona için de aynı derecede önemlidir.