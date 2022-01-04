Flurona nedir, nasıl bulaşır? İsrail'de görülen flurona virüs belirtileri

Flurona Nedir?

Flurona, temelde “grip” ve “koronavirüs”ün karışımı olan bir salgın hastalık türüdür. İsrailli hastanın dünyadaki ilk belgelenmiş florona vakası olduğuna dair raporlar olsa da, Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nde kıdemli bir bilim adamı ve bulaşıcı hastalık uzmanı olan Amesh A. Adalja, bu ortak enfeksiyonların daha fazla olduğunu söylüyor. Pandemi başladığında yaygındı çünkü grip daha yaygın bir şekilde dolaşıyordu.