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Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 17:38 | 

Flurona nedir, nasıl bulaşır? İsrail'de görülen flurona virüs belirtileri

Pandemi başladığından beri halk sağlığı uzmanları, COVID-19'u ve gribi aynı anda kapma olasılığı konusunda uyarıyordu. Kış aylarıyla birlikte grip salgını covid-19 ile karıştırılırken, İsrail'de çıkan bir vaka bu uyarıları akıllara getirdi. İsrail'de hamile bir vakada tespit edilen flurona virüs ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediyor. Peki flurona nedir, nasıl bulaşır? İşte flurona virüs belirtileri ve uzman yorumları...

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1
İsrail'de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ilk flurona virüs vakasıyla birlikte beklenen açıklama geldi. Times of Israel, hastanın hem grip hem de COVID-19 (muhtemelen Omicron varyantı ) olan aşılanmamış bir hamile kadın olduğunu bildirdi. Flurona virüsü bulunan kadının hafif semptomları vardı ve hastaneden taburcu edildi.
2
Covid- 19 yeni varyantlarıyla birlikte yayılmaya devam ederken, diğer yandan da influenza gibi grip vakaları da her geçen gün etkisini artırmaya başladı. Peki, flurona nedir, nasıl bulaşır? İşte New York'taki Buffalo Üniversitesi'nde profesör Thomas Russo'nun araştırmalarıyla flurona virüs belirtileri...
3Flurona Nedir

Flurona Nedir?

Flurona, temelde “grip” ve “koronavirüs”ün karışımı olan bir salgın hastalık türüdür. İsrailli hastanın dünyadaki ilk belgelenmiş florona vakası olduğuna dair raporlar olsa da, Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nde kıdemli bir bilim adamı ve bulaşıcı hastalık uzmanı olan Amesh A. Adalja, bu ortak enfeksiyonların daha fazla olduğunu söylüyor. Pandemi başladığında yaygındı çünkü grip daha yaygın bir şekilde dolaşıyordu.
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Flurona vakaları henüz tam olarak yayılmamış olsa da uzmanlar her virüsün potansiyel öldürücü özellik taşıdığını vurgulayarak, sonuçlarının ne olabileceğine dair bir fikir edinilmediğinden dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
5Flurona Nasıl Bulaşır

Flurona Nasıl Bulaşır?

Dr. Russo, "Hem grip ve COVID-19 çoğunlukla virüslü damlacıklar yoluyla yayılır ve insanlar sadece aynı anda veya aynı zamanda etrafında her iki virüse maruz kalabilirler" diyor. Yani bir gün COVID-19'a, ertesi gün grip kapabilir ve flurona geliştirebilirsiniz. Sonuç olarak, florona virüse sahip olduğunuzda diğer grip türlerini ve COVID-19 virüsünü aynı anda taşıyabilirsiniz.
6Flurona Belirtileri Nelerdir

Flurona Belirtileri Nelerdir?

Dr. Russo, Flurona'nın şu ya da bu hastalıkta yakalayamayacağınız yeni semptomlara neden olmayacağını söylüyor. Bu nedenle, her iki durumun herhangi bir semptomunu aynı anda yaşayabilirsiniz.
7Bu durumda fluronanın covid-19 kısmı için aşağıdaki belirtilerle karşılaşılması mümkün gibi görünüyor.

Bu durumda fluronanın covid-19 kısmı için aşağıdaki belirtilerle karşılaşılması mümkün gibi görünüyor.

Ateş veya titreme

Öksürük

Nefes darlığı veya nefes almada zorluk

Halsizlik

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Yeni tat veya koku kaybı

Boğaz ağrısı

Tıkanıklık veya burun akıntısı

Mide bulantısı ya da kusma

İshal
8Flurona virüsün grip kısmı içinse;

Flurona virüsün grip kısmı içinse;

Ateş veya ateşli hissetmek

Öksürük

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı veya tıkalı burun

Kas veya vücut ağrıları

Baş ağrısı

Halsizlik

Kusma ve ishal (çocuklarda yetişkinlerden daha sık görülür) gibi belirtilerle karşılaşilabilir.
9Florona nasıl tedavi edilir

Florona nasıl tedavi edilir?

Flurona için geliştirilmiş spesifik bir tedavi yoktur. Bu nedenle, COVID-19 veya grip semptomları ile kendinizi hasta hissediyorsanız, test yaptırmak ve uygun tedaviyi almak önemlidir. Elbette aşıların etkisi her virüste geçerli olduğu gibi flurona için de aynı derecede önemlidir.
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