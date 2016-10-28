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Hürriyet
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Nasil Yapilir
 

Fırın yemeklerini daha lezzetli hale getirecek 7 ipucu

Fırında yaptığınız yemekleri zengin hale getirmenin yolları…

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Fırında yaptığınız yemekleri zengin hale getirmenin yollarını sıraladık. İşte, yemeklerinizin lezzetini artıracak püf noktalar...

2Sebze yemeklerinin protein değerini arttırmak için
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Sebze yemeklerinin protein değerini arttırmak için

Hemen hemen her kadın yemeklerin içerisine pirinç koymayı sever. Ancak beyaz pirinç nişasta ve karbonhidrat açısından fazlasıyla zengin olduğu için doyurucu olmasının yanı sıra besin değeri düşüktür. Eğer evinizde et yoksa ya da etsiz bir öğün geçirmek istiyorsanız, yemeğinizin protein değerini kinoa, esmer pirinç ya da tahıllarla arttırmak mümkün.

3Yemeklerin üzerine ekmek hamuru ekleyin
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Yemeklerin üzerine ekmek hamuru ekleyin

Yemeğin tam anlamıyla doyurucu olması adına yanında mutlaka ekmek tüketenler için kolay bir alternatif. Ekmek hamurundan minik parçaları yemeğinizin üzerine koyarak üzerine kaşar rendeleyin. Tek bir kaşıkla aşırı doyurucu bir öğün yarattığınızı göreceksiniz.

4Yufka sadece börek yapmak için kullanılmaz ki
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Yufka sadece börek yapmak için kullanılmaz ki!

Sebze yemeklerinizin görünümünü daha şahane hale getirmek için hazır yufka ile kaplayıp fırına öyle atın. Dikkat etmeniz gereken tek nokta yiyeceklerin pişme noktalarını iyi ayarlamanız olacaktır.

5Çocuklara sevmedikleri yemeği yedirmenin en güzel yolu
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Çocuklara sevmedikleri yemeği yedirmenin en güzel yolu!

Çocuğunuzun sevmediği yemeği makarnayla birleştirebilir ve ortaya çok farklı sonuçlar çıkarabilirsiniz. Yapacağınız yemeğe farklı şekiller katarak daha ilgi çekici hale getirmek mümkün.

6Tavuğu her yemeğin içinde kullanın
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Tavuğu her yemeğin içinde kullanın

Çorbadan pilava her yemeğin içerisine tavuğu dahil edip protein değeri yüksek yemekler elde edebilirsiniz. Ama bir de tavuk pişirmekle uğraşmayayım derseniz, o zaman boş bir vaktinizde tavuğu haşlayıp ya da ızgara yaparak buzlukta saklayabilir ve istediğiniz yemeğin içine o an pişirmekle uğraşmadan ekleyebilirsiniz.

7Şık sunumlar için...
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Şık sunumlar için...

Tıpkı dolma yapar gibi büyük sebzelerin içini oyarak onların içine uyabilecek lezzetleri doldurup o şekilde fırına verebilirsiniz. Bu durum hem pratiktir hem de şık bir görüntü sağlar.

8Yemeği sosla zenginleştirin
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Yemeği sosla zenginleştirin

Fırından çıkan yemeğin üzeri her zaman fırına ilk girdiği kadar lezzetli ve ilgi çekici gözükmeyebilir. Bu durumda taze otlar, sebzeler ve zaman zaman soslarla yemeğinizi daha ilgi çekici hale getirerek servis edebilirsiniz. Kaynak: Pinterest

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