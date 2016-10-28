Fırın yemeklerini daha lezzetli hale getirecek 7 ipucu

Sebze yemeklerinin protein değerini arttırmak için Hemen hemen her kadın yemeklerin içerisine pirinç koymayı sever. Ancak beyaz pirinç nişasta ve karbonhidrat açısından fazlasıyla zengin olduğu için doyurucu olmasının yanı sıra besin değeri düşüktür. Eğer evinizde et yoksa ya da etsiz bir öğün geçirmek istiyorsanız, yemeğinizin protein değerini kinoa, esmer pirinç ya da tahıllarla arttırmak mümkün.