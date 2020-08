Fırın yemeklerini daha lezzetli hale getirecek 7 ipucu

Tavuğu her yemeğin içinde kullanın Çorbadan pilava her yemeğin içerisine tavuğu dahil edip protein değeri yüksek yemekler elde edebilirsiniz. Ama bir de tavuk pişirmekle uğraşmayayım derseniz, o zaman boş bir vaktinizde tavuğu haşlayıp ya da ızgara yaparak buzlukta saklayabilir ve istediğiniz yemeğin içine o an pişirmekle uğraşmadan ekleyebilirsiniz.