Fırın yemeklerini daha lezzetli hale getirecek 7 ipucu
Fırında yaptığınız yemekleri zengin hale getirmenin yolları…
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1
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Fırında yaptığınız yemekleri zengin hale getirmenin yollarını sıraladık. İşte, yemeklerinizin lezzetini artıracak püf noktalar...
2
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Sebze yemeklerinin protein değerini arttırmak için
Hemen hemen her kadın yemeklerin içerisine pirinç koymayı sever. Ancak beyaz pirinç nişasta ve karbonhidrat açısından fazlasıyla zengin olduğu için doyurucu olmasının yanı sıra besin değeri düşüktür. Eğer evinizde et yoksa ya da etsiz bir öğün geçirmek istiyorsanız, yemeğinizin protein değerini kinoa, esmer pirinç ya da tahıllarla arttırmak mümkün.
3
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Yemeklerin üzerine ekmek hamuru ekleyin
Yemeğin tam anlamıyla doyurucu olması adına yanında mutlaka ekmek tüketenler için kolay bir alternatif. Ekmek hamurundan minik parçaları yemeğinizin üzerine koyarak üzerine kaşar rendeleyin. Tek bir kaşıkla aşırı doyurucu bir öğün yarattığınızı göreceksiniz.
4
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Yufka sadece börek yapmak için kullanılmaz ki!
Sebze yemeklerinizin görünümünü daha şahane hale getirmek için hazır yufka ile kaplayıp fırına öyle atın. Dikkat etmeniz gereken tek nokta yiyeceklerin pişme noktalarını iyi ayarlamanız olacaktır.
5
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Çocuklara sevmedikleri yemeği yedirmenin en güzel yolu!
Çocuğunuzun sevmediği yemeği makarnayla birleştirebilir ve ortaya çok farklı sonuçlar çıkarabilirsiniz. Yapacağınız yemeğe farklı şekiller katarak daha ilgi çekici hale getirmek mümkün.
6
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Tavuğu her yemeğin içinde kullanın
Çorbadan pilava her yemeğin içerisine tavuğu dahil edip protein değeri yüksek yemekler elde edebilirsiniz. Ama bir de tavuk pişirmekle uğraşmayayım derseniz, o zaman boş bir vaktinizde tavuğu haşlayıp ya da ızgara yaparak buzlukta saklayabilir ve istediğiniz yemeğin içine o an pişirmekle uğraşmadan ekleyebilirsiniz.
7
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Şık sunumlar için...
Tıpkı dolma yapar gibi büyük sebzelerin içini oyarak onların içine uyabilecek lezzetleri doldurup o şekilde fırına verebilirsiniz. Bu durum hem pratiktir hem de şık bir görüntü sağlar.
8
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Yemeği sosla zenginleştirin
Fırından çıkan yemeğin üzeri her zaman fırına ilk girdiği kadar lezzetli ve ilgi çekici gözükmeyebilir. Bu durumda taze otlar, sebzeler ve zaman zaman soslarla yemeğinizi daha ilgi çekici hale getirerek servis edebilirsiniz. Kaynak: Pinterest