Fındığın faydaları nelerdir? Fındığın kalorisi ve besin değerleri
Fındık, bazen kurabiye, pasta ve tatlılarda kullandığımız bazen de atıştırmalık olarak tükettiğimiz faydalı ve lezzetli bir kuruyemiştir. İçeriğindeki yağ ve yağ asitleri, karbonhidrat, lif, vitamin ve mineraller açısından da oldukça yararlı bir besin. Peki fındığın faydaları nelerdir? Fındığın kalorisi ve besin değerleri...
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Fındığın kavrulduğunda içerisindeki sağlıklı yağların bozulabileceğini ve bazı antioksidan maddelerin yok olabileceği için kavrulmuş fındık yerine üzerindeki ince kabuğu soyulmadan çiğ tüketiminin çok daha faydalı olduğunu belirten Diyetisyen Şeyma Yılmaz, fındığın faydalarını sıraladı.
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Fındığın faydaları nelerdir?
Fındık, antioksidan özelliği olan E vitamininden ve diğer bazı antioksidanlardan zengin bir besindir. E vitamini sağlıklı bir cilt, sağlıklı saçlar ve güçlü bir bağışıklık sistemi için önemlidir. Fındık ayrıca antioksidan fenolik bileşikleri de içerir. Fenolik bileşikler, kanser, kalp, diyabet gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur.
İçeriğindeki antioksidanlar, lif ve başta omega-9 olmak üzere sağlıklı yağ asitleriyle kötü kolesterolü düşürür, kalp dostu bir besindir. Kan pıhtılaşma riskini azaltır ve kalp krizini önler. Şeker hastalığını önlemeye yardımcı olur, kabızlığı önler.
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Fındık, günlük manganez ihtiyacının büyük kısmını karşılamaya yardımcı olur. Ayrıca arginin aminoasidi kaynaklarındandır. Arginin, kan damarlarını güçlendirir, kan basıncını düşürerek yüksek tansiyonun engellenmesine yardımcı olur.
E vitamini, B1, B6 ve B9 vitamini ayrıca bakır, magnezyum, manganez, çinko, fosfor, kalsiyum ve potasyum içerir. Kemikleri güçlendirir. Omega-9 ve omega-6 gibi faydalı yağ asitleri açısından zengindir. İçerdiği vitaminler ve yağ asitleriyle sinir sistemimizi ve beynimizi korur. Alzheimer, demans gibi nörolojik hastalıkları önler.
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Fındık iyi bir bitkisel protein, lif, vitamin ve mineral kaynağıdır. Hamile kadınlar ve okul çağındaki çocuklar için değerli bir besindir.
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Fındığın kalorisi ve besin değerleri
Büyük kısmının yağ içermesi dolayısıyla yüksek kalorili bir besindir. 1 çay bardağı fındık (50 gr) 314 kaloridir. 8,3 gr karbonhidrat, 7,5 gr protein, 30 gr yağ, ve 4,8 gr lif içerir.
Özellikle ara öğünlerde kontrollü olarak tüketildiğinde tok tutar, kilo vermeye yardımcı olur. Ancak aşırı tüketimi kilo artışına sebep olur.
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6-7 adet fındık içi 45 kkaldir. Fındık, sağlıklı ve dengeli beslenme düzeninin bir parçası olarak tüketildiğinde sağlığa birçok faydası olan önemli besinlerden bir tanesidir. Üstelik ülkemizde bolca bulunan bir kuruyemiştir. Dolayısıyla özellikle kalp, damar ve beyin sağlığı için diğer yağlı tohumlarla (kuruyemişlerle) birlikte düzenli tüketimi önemli, tabi tüketim miktarına dikkat ederek.