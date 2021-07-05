Fındığın faydaları nelerdir? Fındığın kalorisi ve besin değerleri

Fındığın faydaları nelerdir? Fındık, antioksidan özelliği olan E vitamininden ve diğer bazı antioksidanlardan zengin bir besindir. E vitamini sağlıklı bir cilt, sağlıklı saçlar ve güçlü bir bağışıklık sistemi için önemlidir. Fındık ayrıca antioksidan fenolik bileşikleri de içerir. Fenolik bileşikler, kanser, kalp, diyabet gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olur.



İçeriğindeki antioksidanlar, lif ve başta omega-9 olmak üzere sağlıklı yağ asitleriyle kötü kolesterolü düşürür, kalp dostu bir besindir. Kan pıhtılaşma riskini azaltır ve kalp krizini önler. Şeker hastalığını önlemeye yardımcı olur, kabızlığı önler.