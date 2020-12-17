Fibromiyalji sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?

Fibromiyalji teşhisi, bir eleme teşhisidir. Kronik ağrı ile gelen bir kişide laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinde bir bozukluk yoksa FMS teşhisi konulur ama bu çok da güvenilir bir yöntem değildir. Omurgasında yapısal bir bozukluğu (disk, kayma, darlık, osteoartrit) olan insanlarda da fibromiyalji olabilir.