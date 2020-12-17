Fibromiyalji sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?

Fibromiyalji sendromunun, çok sık görülen, oldukça rahatsız edici ve tedavisi zor bir hastalık olduğunu belirten Fizik Tedavi Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Turan Uslu, konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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1
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Fibromiyalji ağrısı, insan anatomisi üzerindeki hemen hemen her yere vurabilirken, fibromiyaljik bel, sırt ve omuz kuşağı, boyun ağrısı sadece ilgili bölgeye sınırlıdır, bu durumda bölgesel fibromiyaljiden söz edilebilir. Bazen bir başka hastalığın veya sağlık probleminin seyri esnasında FMS görülebilir. Bu durumda ikincil fibromiyaljiden bahsedilebilir.
2
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Fibromiyalji sebepleri bilinmiyor. Birçok teori var, ancak herkesin kabul ettiği bir sebep ve mekanizma henüz yok.
3
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Fibromiyalji semptomları, herhangi bir kronik ağrı bozukluğundan çok daha şiddetli olabilir. Fibromiyalji hastaları için ortaya konulan semptom (hastalık belirtisi) listesi teşhise yardımcı olur, ancak muayene objektif bir delil yoktur.
4
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Fibromiyalji teşhisi, bir eleme teşhisidir. Kronik ağrı ile gelen bir kişide laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinde bir bozukluk yoksa FMS teşhisi konulur ama bu çok da güvenilir bir yöntem değildir. Omurgasında yapısal bir bozukluğu (disk, kayma, darlık, osteoartrit) olan insanlarda da fibromiyalji olabilir.
5
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Fibromiyalji tedavisi, etkinlik, riskler, yan etkiler yönünden büyük ölçüde farklılıklar gösterir. Fibromiyalji tedavisine yönelik spesifik (özgün) bir ilaç henüz yoktur, birçok ilaç ve ilaç gurubundan faydalanılır.
6
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Fibromiyaljide egzersizler durumu iyileştirmeyebilir. Ancak hastaların fiziksel fonksiyonlarını sürdürmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Aktivite eksikliği de fazlalığı da fibromiyaljide semptomları artırır.
7
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Fibromiyalji diyet önerileri büyük farklılıklar gösterir. Bunların bir kısmı mantıklı çoğunun hiç bir mantığı yoktur. Fibromiyaljiye iyi gelen bir gıda yoktur. Ancak bazı beslenme rejimleri hastanın semptomlarını azaltabilir.
8
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Doğru ve kalıcı bir fibromiyalji tedavisini bulmak çoğu hasta için bir hayal gibi görünmektedir, çünkü bu hastalık zaman zaman iyileşir ve semptomların bir kısmı kaybolur, daha sonra nüks edebilir. Fibromiyalji bir çok insanın mesleki, sosyal ve aile hayatını olumsuz etkiler.
9
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Bu konuda deneyimli, farklı yöntemler kullanan bir uzmanla ilişki içinde olmak, bazı hastaların en iyi tedavi sonuçlarını elde etmesine yardımcı olur.
10
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Fibromiyalji adeta salgın halinde görülen bir hastalıktır, görülme sıklığı gittikçe artmaktadır, her yıl daha fazla insana fibromiyalji tanısı konulmaktadır.
11
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Fibromiyaljide nedene yönelik gerçek bir tedavi genellikle yoktur. Ancak semptomlar kısmen de olsa kontrol altına alınabilir. Aslında, hastalığa neyin sebep olduğu bile tam olarak bilinmemektedir.
12
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Psikosomatik fibromiyalji, hastalığın sebep olduğu ıstırabı açıklamak için yeterli değildir. Fibromiyalji psikosomatik hastalıkların en ağır olanıdır.
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Aslında birçok bedensel gibi görülen hastalıkta da psikosomatik yönler vardır. Fibromiyaljiden kurtulmak mümkündür, ancak zordur.