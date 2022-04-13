Fibromiyalji nedir, belirtileri nelerdir? Fibromiyalji tedavisi

Fibromiyalji tedavisi

Fibromiyalji bir sendrom olduğu için tedavi ayağı multi disiplinerdir. İlgili branşın uzman hekiminden teşhis alındıktan sonra hastanın egzersiz programı düzenlenmeli, diyet programları oluşturulmalı ve psikolojik destek sağlanmalıdır. Kişide eksiklik varsa vitamin ve mineral takviyeleri yapılmalıdır. Bağırsaktaki sorunlar elimine edilmeli ve hasta alerjisi-intoleransı olduğu gıdalardan uzak durmalıdır. Kişide diş sıkması, diş-diş etinde enfeksiyon veya farklı bir sorun varsa mutlaka diş hekiminden destek almalıdır. Fibromiyalji hastalarının kas-iskelet sorunları için manuel terapi, eklem mobilizasyonları, klinik egzersizler ve tıbbi masaj da çok önemlidir. Fibromiyalji hastalarının kendilerine uygun şekilde ve sürede egzersiz yapması gerekir. Yapılacak ağır-yanlış antrenman ve sporlar mevcut ağrıları daha da arttırabilmektedir. Bu yüzden çalışmaların fizyoterapist gözetiminde olması gerekir. Kişinin uykusu da düzenli ve kaliteli olmalıdır.



Fibromiyaljinin tek bir tedavisi yoktur. Hastalar sürekli tek bir tedaviden kesin sonuç beklediğinde ve tedaviden sonuç alamadığında veya tedaviyle sağlanan rahatlık çok kısa sürdüğünde karamsarlığa sürüklenmekte ve ağrılar daha da artabilmektedir. Tam tedavi için uzmanlardan gerekli destek alındığında sorunlar tamamen veya çok büyük ölçüde kontrol altına alınıp tedavide büyük başarı sağlanmaktadır. Fibromiyalji tedavisinde ailenin hastayı anlaması, hastalık hakkında bilgi sahibi olması ve hastaya psikolojik destek vermesi de tedavi başarısını arttıran en önemli faktörlerdendir