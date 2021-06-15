Fesleğenin faydaları nelerdir, nasıl tüketilmeli? Fesleğenin vücuda etkileri

Fesleğen, hoş tadı ve kokusunun yanı sıra sağlığa faydalarından dolayı da yemeklerde tercih edilebiliyor. Sindirim sistemine yardımcı oluyor, vücuttaki ödemi atıyor. Peki fesleğenin diğer faydaları neler ve nasıl tüketilmeli? Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar, bu faydaları paylaştı, fesleğenin tüketimiyle ilgili bilgiler verdi. İşte konuyla ilgili detaylar...