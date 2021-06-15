Fesleğenin faydaları nelerdir, nasıl tüketilmeli? Fesleğenin vücuda etkileri
Fesleğen, tadı kadar hoş kokusuyla da öne çıkıyor. Yemeklerde, salatalarda ve özellikle soslarda tercih edilen bu bitkinin sağlığa da çeşitli faydaları bulunuyor. Peki fesleğenin faydaları nelerdir, nasıl tüketilmeli? İşte fesleğenin vücuda etkileri...
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Fesleğen, hoş tadı ve kokusunun yanı sıra sağlığa faydalarından dolayı da yemeklerde tercih edilebiliyor. Sindirim sistemine yardımcı oluyor, vücuttaki ödemi atıyor. Peki fesleğenin diğer faydaları neler ve nasıl tüketilmeli? Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar, bu faydaları paylaştı, fesleğenin tüketimiyle ilgili bilgiler verdi. İşte konuyla ilgili detaylar...
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Fesleğenin faydaları nelerdir?
Mide ve bağırsaktaki şişkinliğin azalmasına yardımcı olur.
Sindirim açısından hazmı kolaylaştırır.
Mide ve bağırsaktaki şişkinliğin azalmasına yardımcı olur.
Sinir sistemini iyileştirerek depresyon eğilimini azaltır, sakinleştirici ve yatıştırıcı etkisi bulunur.
Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur.
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Migren ve anksiyeteyi (kaygı bozukluğunu) azaltır.
Antibakteriyel içeriği sayesinde bağışıklığı güçlendirici etkisi bulunur.
Cildin pürüzsüz olması için kullanılır.
İçeriğindeki flavon ve tanenler sayesinde antikanserojen etkisi ile kansere karşı korunmaya yardımcı olur.
Bronşların boşalması ve akciğer sağlığı açısından etkilidir.
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Fesleğen nasıl tüketilir?
Fesleğen, hem taze hem de kurutulmuş olarak yemeklerin, salataların ve çorbaların içerisinde kullanılabilir. Baharat olarak ızgara et üzerine de serpilebilir.