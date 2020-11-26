Feng shui ile evinizin havasını değiştirin

Banyolarımız, vücudumuzun arındırılmasına yönelik bir alandır. Buradaki suyun varlığı ruhumuzu arındırır. Aynı zamanda su, Feng shui’de parayı temsil eder. O yüzden bu felsefe de her zaman klozet kapağımız ve banyo kapımız kapalı olmalı ki, evimizdeki enerji ve para kaybımız en aza indirgensin. Aslında; klozetin, küvet ve lavabo ile ayrı olması istenir, fakat bu hepimizin evlerinde biraz imkânsız görünüyor. Belki klozeti, eğer mekânda yerimiz var ise, separatör görevi gören büyük bitkilerle ayırabiliriz. Banyonuza enerji vermek için, pencereleri sürekli açık tutun. Bu içerideki havayı temizleyecek ve banyonuzda nem, rutubet oluşumunu da engelleyecektir. Bunun haricinde gözünüze ve burnunuza hoş gelecek kokular, mumlar, küçük bitkiler, sabunlar kullanabilirsiniz.