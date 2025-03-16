Felç geçirdi, aylarca yürüyemedi! Şimdi ilk yarı maratonunu koşuyor

Koruyucu aile yanında büyüyen Alexander, ilk büyük sağlık sorununun 9 yaşındayken yaşamaya başladı. Mide ağrılarıçekiyordu ve yemek yemekte zorlanıyordu. Zamanla sorunlar daha da kötüleşti ve 12 yaşındayken dışarıda yemek yemeye çalışırken hastaneye kaldırıldı.

Alexander, o gün yaşadığı ağrının dayanılmaz olduğunu, arabadan çıkmak için ayağa kalkamadığını, nefes alamadığını söyledi. Sonunda, lisedeyken Alexander'a sindirim sistemini tahrip eden ve şişmesine neden olan kronik bir hastalık olan Crohn hastalığı teşhisi konuldu.

Bu hastalık ishal, mide ağrısı, kramp ve kanlı dışkı gibi bir takım yan etkilere yol açabiliyor.

Alexander, bu hastalık nedeniyle bağırsaklarını kontrol edemediği ve dayanılmaz acılar çektiği için sadece bir sırt çantası ile dışarı çıkamıyordu. Yanında her zaman fazladan iç çamaşırı, çocuk bezi, ilaçları ve bu tür gerekli eşyaların bulunduğu ekstra bir çanta bulundurmak zorunda kalıyordu.