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Felç geçirdi, aylarca yürüyemedi! Şimdi ilk yarı maratonunu koşuyor

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#Felç#Crohn Hastalığı #Maraton
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 09:06

Shaunta-Maé Alexander, felç ve Crohn hastalığı da dahil olmak üzere hayatı boyunca yaşadığı sağlık sorunlarının üstesinden geldikten sonra düzenlenecek United Airlines NYC Yarı Maratonu'nunda ilk yarı maratonuna katılmaya hazırlanıyor.