The Independent UK'in aktardığı araştırmaya göre, hastalara uyku alışkanlıkları hakkında soru sorulması, daha kapsamlı bir sağlık değerlendirmesine ihtiyaç duyan kalp ve damar hastalarının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Araştırmacılar, uyku süresinin değerlendirilmesinin diğer birçok kardiyovasküler risk göstergesine kıyasla daha kolay olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Birçok geleneksel kardiyovasküler risk göstergesinden farklı olarak uyku süresi, hem klinik ortamlarda hem de toplum genelinde hızlı, girişimsel bir işlem gerektirmeden ve neredeyse hiçbir maliyet olmadan değerlendirilebilir."