Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyor, yeterince uyuduğunuzu düşünmenize rağmen birkaç saat daha uyumaya ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz.
Peki, vücudunuzun daha fazla uykuya ihtiyaç duymasının ardında yalnızca yorgunluk mu var?
Çin ve ABD'deki bilim insanlarının yürüttüğü 15 yıllık araştırma, bu soruya dikkat çekici bir yanıt verdi.
Araştırmacılar, özellikle belirli bir hasta grubunda günde 9 saat ve daha fazla uyumanın, rutin sağlık kontrollerinde dahi gözden kaçabilen bazı sorunların habercisi olabileceğine dikkat çekti.