Dr. Temple, "Nihayetinde önemli olan vücudunuzu dinlemek" dedi ve ekledi: "Eğer midenizin bulanmaya başladığını ya da gergin veya kaygılı olduğunuzu hissediyorsanız, kafeini azaltmayı düşünebilirsiniz. Uyku sorunları yaşıyorsanız, kesinlikle kafeini azaltın" dedi.

The New York Times'ın "How Much Coffee Is Too Much Coffee?" başlıklı haberinden derlenmiştir.