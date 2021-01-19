Faydalarıyla şaşırtıyor! Ancak pitaya meyvesi aşırı tüketilirse...

Pitaya yüksek C vitamini oranı ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, pinen ile de solunum sistemini temizliyor. Pandemi sürecinde hastalıklardan korunmak, kendini daha iyi hissetmek isteyenler için pitaya, doğal bir çözüm sunuyor. Metabolizmayı hızlandırarak metabolik yaşı geri sardırıcı etkisi de var.