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Sağlık
Fotoğraflar: Alamy-Ingimage-iStock
Haber Giriş: 19 Ocak 2021 - 15:53 | 

Faydalarıyla şaşırtıyor! Ancak pitaya meyvesi aşırı tüketilirse...

İçerdiği protein, lif, karbonhidrat, C ve B vitaminleri, omega-3 ve omega-6 gibi çoklu yağ asitleri bakımından zengin pitaya meyvesi ‘süper yiyecek’ olarak nitelendiriliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ahmet Kaya, pandemi sürecinde özellikle bağışıklığı güçlendirmesi nedeniyle tüketimi artan bu meyvenin faydalarını anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

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Ejder meyvesi olarak da bilenen pitaya, içerdiği vitamin ve mineraller nedeniyle vücut sağlığı açısından birçok fayda sağlıyor. Pitayada bulunan pinen, ilaçlarda mukoza söktürücü olarak yer alıyor ve akciğer temizliğinde büyük rol oynuyor.

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Bu özel meyve metabolizmayı hızlandırarak metabolik yaşı geri sardırıcı etki yaratıyor. Pitaya içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tüketilmesi gereken besinler arasında.

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Son yıllarda beslenme uzmanları tarafından ‘süper besinler’ olarak adlandırılan meyve ve sebzelere bir yenisi daha eklendi. Halk arasında ejder meyvesi olarak bilinen pitaya meyvesi içerdiği protein, lif, karbonhidrat, C ve B vitaminleriyle doğal gıda desteği görevi görüyor.

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Omega 3 ve omega 6 gibi doymamış yağ asitleri de barındıran pitayanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, içerdiği pinen maddesi ile de solunum sistemimizde biriken katran ve toksin oluşumlarını çözdüğü biliniyor.

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Pitaya yüksek C vitamini oranı ile bağışıklık sistemini güçlendirirken, pinen ile de solunum sistemini temizliyor. Pandemi sürecinde hastalıklardan korunmak, kendini daha iyi hissetmek isteyenler için pitaya, doğal bir çözüm sunuyor. Metabolizmayı hızlandırarak metabolik yaşı geri sardırıcı etkisi de var.

6Yüksek içeriğinden dolayı aşırı tüketilmemeli
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Yüksek içeriğinden dolayı aşırı tüketilmemeli

Ejder meyvesi, protein, lif ve karbonhidrat bakımından bir hayli zengin bir meyvedir. C ve B vitaminlerini de içeren meyve, aynı zamanda omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitlerini de barındırır.

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İçeriğindeki bolca C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendirirken yüksek kalsiyum miktarı ile de kemik gelişimine destek olur.

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Kan basıncını düşürme özelliğine sahip olan ejder meyvesi, yüksek tansiyon riskini önler. Likopen içeren bu meyve, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de düşürür. Beslenme ve diyet listelerinde porsiyonuna uymak kaydıyla tüketimine müsaade edebiliyoruz.

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Bu özel meyvenin 1 porsiyonu yarım pitaya olarak kabul ediliyor. Tüketirken mutlaka porsiyon kurallarına uymak gerekir. Çünkü meyveler içeriğinde barındırdığı fruktozdan ötürü, aşırı tüketilmesi halinde kilo artışına neden olabilir

10Pinen ile akciğerleri temizliyor
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Pinen ile akciğerleri temizliyor

Pitayanın içerdiği pinen ile solunum yolunu temizlediğini açıklayan Ahmet Kaya, “Pitaya meyvesi içinde barındırdığı pinen maddesi ile akciğerdeki katran ve toksin oluşumlarını çözüyor.

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Omega 3 ve omega 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan meyve, hücre yenilenmesini hızlandırarak, özellikle sigara içen bireylerin solunum yollarında fayda sağlıyor.

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Pinen maddesi pek çok mukoza (balgam) söktürücünün içeriğinde bulunuyor. Ejder meyvesiyle hem toksinleri temizleyebilir hem de hücre yenilenmesini hızlandırabilirsiniz” dedi.

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