Faydaları saymakla bitmiyor! Peki nasıl tüketilebilir?
Tatlı patates son yıllarda ülkemizde de popülerleşen, besin değeri açısından oldukça zengin bir yiyecektir. Peki tatlı patatesten nasıl faydalanılabilir, tatlı patatesi nasıl tüketebiliriz?
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Diyetisyen Gülçin Işık, tatlı patatesle ilgili bilmemiz gerekenleri anlattı.
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Tatlı patates birçok faydasıyla birlikte mutfağımızdaki yerini sağlamlaştırmaya başlayan, çokça ihmal edilmiş ve insan sağlığına olan muazzam faydalarına rağmen akla pek gelmeyen bir mutfak mücevheridir.
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Üzerinde yapılan çalışmalarla faydalarını özetleyecek olursak; körlük nedenlerinden diyabete, kanserden hipertansiyona kadar farklı birçok alanı sayabiliriz. İçerdiği yüksek doz beta karoten (A vitamini) ile ispatlanmış antikanser olmasıyla, romatizmal hastalık iyileştirici etkisiyle ve sayısız faydalarıyla yiyecekler arasında kraliyet ailesinde yer alır.
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2015 yılında Tayvan’da yapılan bir araştırmaya göre romatizma engelleyici etkisi ve antikanser etkisi içeriğindeki antosiyanin adlı maddeye bağlı olduğu gösterilmiş ve kanser hücrelerindeki çoğalmayı durdurucu etki gösterdiği belirtilmiştir.
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İçeriğindeki zengin çinko, magnezyum ve kalsiyum elementlerinin eksikliğinden anksiyete, depresyon, vücut savunma sisteminin yeterince iyi çalışmaması gibi sorunları olan hastaya beslenme ürünü olarak fazlasıyla yeteceğini ve içindeki lif zengin yapısıyla dışkılama alışkanlığını düzene sokacağını da eklemeyi unutmamak gerekir.
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Milyonlarca insanın muzdarip olduğu, tüm dünyada ölüm nedenlerinin başında gelen kalp damar sistemi hastalıklarına yol açan ve damar duvarında oluşan yağlı birikintilerin sertleşmesine yol açıp damarları tıkayan kolesterolün sertleşmesini ve tıkanıklığın oluşmasını engellediği açıkça görülmüştür.
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Ayrıca bitkinin yapraklarının bile gözümüzün önünde durduğu bu çalışmanın hem laboratuvar ortamında hem de insanlar üzerinde yapılan testlerle göz önüne konduğu da bilinmelidir.
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Tatlı patates kolay sindirilmesi ve alerji riskinin düşük olması sebebiyle bebeklerin beslenmesinde de kullanılabilir.
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Tatlı patatesi nasıl kullanılaabilir?
•Ekmeklerde veya çöreklerde kullanabilirsiniz. •Çorbalarda kullanabilirsiniz.
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•Kumpir şeklinde içerisine et/peynir vb. malzemelerle beraber yiyebilirsiniz. •Sütlü tatlılarda kullanabilirsiniz.
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•Haşlayabilir veya fırınlayabilirsiniz. •Püre halinde tüketebilirsiniz.