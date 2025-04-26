Faydaları saymakla bitmiyor: ‘Ölümsüzlük otu’ | Kansere karşı koruyor mu?

Ayrıca, yapılan bazı çalışmalar jiaogulan’ın kan basıncını düşürebileceğini ve kanser karşıtı özellikler taşıyabileceğini gösteriyor.



Dr. Aziz’e göre jiaogulan genellikle güvenli kabul ediliyor. Ancak bazı bireylerde bulantı, ishal, kusma, baş dönmesi, bulanık görme ve kulak çınlaması gibi yan etkiler görülebiliyor. Özellikle düzenli ilaç kullanan bireylerin, jiaogulan takviyesine başlamadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışmaları öneriliyor.