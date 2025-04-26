Faydaları saymakla bitmiyor: ‘Ölümsüzlük otu’ | Kansere karşı koruyor mu?

Jiaogulan’ın en dikkat çeken bileşenlerinden biri, gypenosides adı verilen saponin türü. Yapı bakımından ginsengdeki ginsenosidlere benzeyen bu bileşikler, vücutta enerji dengesini sağlayan ve antioksidan etki gösteren AMP ile aktive olan protein kinaz (AMPK) enzimi üzerinde etkili.
Dr. Aziz, “Gypenosides, hücresel enerji dengesini korur, insülin sinyal iletimini iyileştirir ve mitokondrilerin yani hücrelerimizin enerji santralleri fonksiyonlarını güçlendirir” diyor. Tüm bu etkiler, uzun ömürlülüğün biyolojik temelleri arasında yer alıyor.