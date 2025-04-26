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Faydaları saymakla bitmiyor: ‘Ölümsüzlük otu’ | Kansere karşı koruyor mu?

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#Sağlık#Olümsüzlük Otu#Jiaogulan
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 11:09

Ginseng ve ginkgo biloba gibi Çin kökenli bitkiler, uzun yıllardır bilişsel işlevi artırmak, enerjiyi yükseltmek ve stresi azaltmak amacıyla kullanılıyor. Ancak adını daha az duyduğumuz bir bitki var ki, sağlığa olan potansiyel katkılarıyla dikkat çekiyor: Jiaogulan…