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GeriSağlık Faydaları saymakla bitmiyor… Kalp dostu meyve: Alıç
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 11 Şubat 2020 - 15:04,

Faydaları saymakla bitmiyor… Kalp dostu meyve: Alıç

Alıç, ‘yemişen’ ya da ‘ekşi muşmula’ adıyla da bilinir. Sert iklimlere dayanıklıdır. Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen bu meyvenin reçeli, marmeladı hatta sirkesi yapılır. Faydalarıyla adeta doğal ilaç görevi gören ve kalp dostu olan alıcın başka nelere iyi geldiğini Diyetisyen Şeyma Yılmaz sıraladı.

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Alıç, ‘yemişen’ ya da ‘ekşi muşmula’ adıyla da bilinir. Sert iklimlere dayanıklıdır. Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen bu meyvenin reçeli, marmeladı hatta sirkesi yapılır. Faydalarıyla adeta doğal ilaç görevi gören ve kalp dostu olan alıcın başka nelere iyi geldiğini Diyetisyen Şeyma Yılmaz sıraladı.

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Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen ve genelde yabani olan bir dağ meyvesidir. Boyutuna göre büyük ve çok sayıda çekirdekleri olan mayhoş lezzetli bu meyvenin vücudumuza birçok yararı var! İşte alıç meyvesinin faydaları…

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Alıç meyvesi antioksidan özellikteki flavonoidler ve vitaminler (özellikle C vitamini) yönünden zengin bir meyvedir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere yakalanma riskini azaltır ve yaşlanmayı geciktirir.

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Kalp hastalıklarından, damar sertliğinden korunmaya yardımcı olur, kalp sağlığının gelişmesinde rol oynar.

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Yapılan çalışmalara göre flavonoidlerin yağ ve insülin metabolizmasında düzenleyici rol oynadığı, tansiyonu düşürdüğü ve kalp hastalıklarını önlediği belirtilmiştir.

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Alıç, zengin flavonoid yapısıyla koroner damarları genişleterek, kan dolaşımının daha rahat olmasını sağlar. Bu da kalp kasına daha fazla oksijen sağlanmasına yardımcı olur, kalp üzerindeki yükü hafifletir, kalp atışlarını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır.

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Yine yapılan çalışma ve deneylere göre içeriğinde bulunan “quercetin’’ adlı antioksidan madde ile damar sertliğinin önlenmesi ve tedavisinde önemli rol alır.

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Bu özelliklerini gösterebilmesi için alıcın uzun süre kullanılması gerekmektedir. Alıcın kalp ritmi bozukluklarında da faydalı olabildiği görülmüştür.

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Alıcın spazmları giderici, idrar söktürücü ve sakinleştirici özelliği vardır. 100 gram alıç yaklaşık 100 kaloridir.

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Alıcın çayı yapılabilir, taze ya da kuru meyveleri tüketilebilir.

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Hamile ve emziren annelerin alıç tüketmesi önerilmez.

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Alıç, kullanılan kalp ilaçlarının etkilerinde artış yapabileceğinden hekim kontrolünde tüketilmelidir.

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