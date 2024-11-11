Faydaları saymakla bitmiyor: Günlük ihtiyacın yarısından fazlasını karşılıyor! 'Tam diyetlik bir besin'

Karnabahar, turpgiller familyasına ait bir sebzedir. Birbirine sıkıca kenetlenmiş çiçekler ve çiçeklerin bağlandığı kalın bir kökten oluşan bir yapısı vardır. Beyaz, mor, turuncu ve yeşil olmak üzere 4 farklı rengi bulunur. Farklı renkteki karnabaharlar arasında bir lezzet farkı bulunmaz. 100 gram karnabahar, 25 kalori, 5 gram karbonhidrat, 2 gram diyet lifi, 2 gram şeker, 2 gram protein içerir. İçerdiği besin maddelerinin günlük değeri karşılama yüzdeleri ise şöyledir: C vitamini yüzde 58, K vitamini yüzde 14, B6 vitamini yüzde 12, folat yüzde 1, potasyum yüzde 7, magnezyum yüzde 4 ve fosfor yüzde 4. Kansere karşı koruyucu görevi bulunur: İçeriğinde bulunan izotiyosiyanatlar ölü hücreleri atarak kanser hücrelerinin yayılmasını engeller. Bu sayede kanser riskini azaltır. Detoks etkisi gösterip vücudu toksinlerden arındırır: Karnabahar, antioksidan besinler ve kükürt içeren değerlere sahiptir. Bu mikro elementler de karaciğeri toksinlerden arındırır. Kalp sağlığına iyi gelir: Karnabaharda bulunan sülforafa maddesi kötü kolesterolü düşürerek, damarda yağların birikmesini engeller. Bağırsak sağlığını korur, kabızlığa iyi gelir: İçerdiği diyet lifi sebebiyle bağırsaklar normalden daha fazla çalışır. Bu da kabızlığı önler ayrıca bağırsak sağlığını korur. Zayıflamaya katkı sağlar: Yüzde 90’ı sudan oluşan karnabahar hem vücudun su ihtiyacını karşılar hem de tokluk hissi sağlar. Glisemik indeksi düşük olduğundan kilo vermeye de yardımcı olur. Kısacası tam diyetlik bir besindir. Beyin gelişimi ve sağlıklı sinir sistemi için yararlıdır: Kolin açısından zengin olan karnabahar, beyin gelişimine, hafızaya ve sinir sistemine etki eder. Bu da sağlıklı bir sinir sistemi ve ruh halini mümkün kılar.