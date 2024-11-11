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Faydaları saymakla bitmiyor: Günlük ihtiyacın yarısından fazlasını karşılıyor! 'Tam diyetlik bir besin'

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#Sağlık#Yaşam#Karnabahar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 13:16

Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen kış mevsiminin en önemli sebzelerinden biri olan karnabaharın faydaları hakkında önemli bilgiler verdi.