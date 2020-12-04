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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock, Ingimage
Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 16:25 | 

Faydaları saymakla bitmiyor! Beslenmenize ekleyerek...

Cennet hurması nelere iyi geliyor? Faydaları nelerdir? Nasıl tüketilebilir? Kimler için sakıncalı? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, cennet hurmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi, faydalarını anlattı.

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1 orta boy cennet hurması 118 kaloridir. 31 gram karbonhidrat ve 1 gramdan az protein ve yağ içerir.

2Kanseri önler
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Kanseri önler

İçeriğindeki çeşitli antioksidanlar ile kanser karşıtıdır, vücudun birçok hastalığa karşı koruma yeteneğini arttırır, serbest radikallerle savaşır ve genel sağlığı iyileştirir. Serbest radikaller, sağlıklı hücreleri kanserli olanlara dönüştüren ve çeşitli organ sistemlerine zarar verebilen hücresel metabolizmanın yan ürünleridir. Cennet hurması yüksek miktarda A, C vitamini ve beraberinde kateşin ve gallokateşin gibi doğrudan çeşitli kanser türlerini önlemeye yarayan fenolik bileşikler içerir. Beslenmenize cennet hurması eklemek çeşitli kanser türlerinden korunmanıza yardımcı olabilir.

3Bağışıklığı arttırır
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Bağışıklığı arttırır

C vitamini içeriğinden dolayı bağışıklığı artırmaya yardımcıdır. Diğer meyveler arasında en yüksek askorbik asit (C vitamini) içeriğine sahiptir ve tek bir cennet hurması, bu yararlı besin öğesinin günlük ihtiyacımızın yaklaşık %80'ine sahiptir. C vitamini bağışıklık sistemini uyarır ve vücudun mikrobik, viral ve mantar enfeksiyonlarına, ayrıca yabancı cisimlere veya toksinlere karşı birincil savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır.

4Sindirime yardımcıdır
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Sindirime yardımcıdır

İyi bir lif kaynağıdır. Çoğu meyve gibi, cennet hurması da günlük lif ihtiyacımızın yaklaşık %20'sini tek bir porsiyonda içerir. Cennet hurması gibi yüksek lifli bir meyve, gastrointestinal sisteminize büyük bir destek olabilir ve sizi kolorektal kanser ve diğer benzer hastalıklardan koruyabilir. Aynı zamanda bireyleri, obeziteye neden olabilecek lipit alımına karşı koruyarak da kilo vermelerine yardımcı olabilir.

5Tümör gelişimini önler
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Tümör gelişimini önler

Kanser riskini azaltan antioksidan özellikleriyle birlikte, gelişmekte olan tümörlerdeki risklerinizi de azaltabilirsiniz. Cennet hurması, kanıtlanmış bir anti-tümör bileşiği olan betulinik asit içerir. Bu durum, programlanmış hücre ölümü olarak da bilinen apoptozisi uyararak tümörlerin küçülme olasılığını azaltabilir ve eğer zaten bir tümör varsa, boyutunu azaltabilir ve kanserin başka bölgelere sıçramasını (metastaz) durdurabilir.

6Erken yaşlanmayı önler
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Erken yaşlanmayı önler

Özellikle A vitamini, beta-karoten, lutein, likopen ve kriptoksin olmak üzere çeşitli vitaminler açısından zengindir. Bu vitaminler, oksidatif stresi azaltmak ve kırışıklıklar, yaşlılık lekeleri, Alzheimer hastalığı, yorgunluk, görme kaybı, kas güçsüzlüğü gibi erken yaşlanma belirtilerini önlemek için vücutta antioksidanlar olarak işlev görürler.

7Görme yetisini geliştirir
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Görme yetisini geliştirir

Cennet hurmasında bulunan B kompleks vitaminlerinin bir üyesi olan Zeaksantin, antioksidan bir madde olarak doğrudan iyileştirilmiş göz sağlığı ile ilişkilidir. Çalışmalar bu bileşiğin maküler dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı), katarakt ve gece körlüğünü azalttığını göstermektedir.

8Kan basıncını düzenler
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Kan basıncını düzenler

Potasyum cennet hurmasında önemli miktarlarda bulunan bir mineraldir. Potasyum vazodilatördür (damar genişletici) ve kan basıncını düşürür, vücudun çeşitli bölgelerine kan akışını arttırır. Düşük tansiyon aynı zamanda kardiyovasküler sistemdeki gerilimi azaltır ve çeşitli kalp hastalıklarının ortaya çıkmasını önler.

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Cennet hurmasında kan basıncını daha da düşüren ve kalp sağlığı için iyi olan çeşitli damar genişletici organik bileşiklerde vardır. Bu nedenle; Hipotansiyonunuz (tansiyon düşüklüğü) var ise cennet hurması yenmemeli.

10Kan dolaşımını düzenler
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Kan dolaşımını düzenler

Kan basıncını düşürmekle birlikte, cennet hurması yeni kırmızı kan hücreleri oluşturulmasında temel bir element olan bakır mineralini içerir. Bakır sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin dolaşımını, bilişsel fonksiyonları, kas tonusunu, metabolizmayı ve enerji seviyelerini, yara onarımını ve hücresel büyümeyi arttırır.

11Metabolik aktiviteyi geliştirir
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Metabolik aktiviteyi geliştirir

Çeşitli enzimatik süreçlerin ve vücuttaki metabolik fonksiyonların tüm önemli parçaları olan piridoksin, folik asit ve tiamin gibi B kompleks vitaminleri içerir, vücut sistemlerinin verimli ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar, bu sayede genel metabolizmanızı artırır. Ayrıca, cennet hurması enerji seviyelerini, kas tonusunu ve sindirimi artırabilir.

12Beslenmenize Cennet hurmasını eklemenin yolları:
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Beslenmenize Cennet hurmasını eklemenin yolları:

- Ek lezzet için dilimlenmiş olarak salatanıza ekleyin.
- Sabah yoğurt veya yulaf ezmenize taze veya pişmiş olarak doğal bir tatlılık vermek için ekleyin.
- Sağlıklı ve lezzetli bir tatlı için cennet hurmasını fırınlayıp bal ile tatlandırın.
- Kuru veya taze cennet hurmasını kek veya ekmek karışımlarına ilave edin.
- Lezzetli bir meyve salatası için berrie ve/veya narenciye grubu meyveler ile birleştirin.

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- Izgarada kızartıp pişmiş bir peynir ile denenebilir.
- Değişik lezzet kombinasyonları için tavuk veya et ile pişirilebilir.
- Ekstra besin değeri katmak için dondurulmuş cennet hurmaları smoothie yapımında kullanılabilir.
- Dilimlenmiş ve fırında kurutulmuş olarak doğal meyve kurusu yapılabilir.

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Cennet hurmalı parfe tarifi:

1 adet olgun cennet hurması
½ bardak yoğurt
¼ bardak nar
2 yemek kaşığı tuzsuz badem
1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı: Tüm malzemeleri bileştirip, karıştırın.

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