Faydaları saymakla bitmiyor! Beslenmenize ekleyerek...

Bağışıklığı arttırır C vitamini içeriğinden dolayı bağışıklığı artırmaya yardımcıdır. Diğer meyveler arasında en yüksek askorbik asit (C vitamini) içeriğine sahiptir ve tek bir cennet hurması, bu yararlı besin öğesinin günlük ihtiyacımızın yaklaşık %80'ine sahiptir. C vitamini bağışıklık sistemini uyarır ve vücudun mikrobik, viral ve mantar enfeksiyonlarına, ayrıca yabancı cisimlere veya toksinlere karşı birincil savunma hattı olan beyaz kan hücrelerinin üretimini artırır.