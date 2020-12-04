Faydaları saymakla bitmiyor! Beslenmenize ekleyerek...

Beslenmenize Cennet hurmasını eklemenin yolları: - Ek lezzet için dilimlenmiş olarak salatanıza ekleyin.

- Sabah yoğurt veya yulaf ezmenize taze veya pişmiş olarak doğal bir tatlılık vermek için ekleyin.

- Sağlıklı ve lezzetli bir tatlı için cennet hurmasını fırınlayıp bal ile tatlandırın.

- Kuru veya taze cennet hurmasını kek veya ekmek karışımlarına ilave edin.

- Lezzetli bir meyve salatası için berrie ve/veya narenciye grubu meyveler ile birleştirin.