Faydaları saymakla bitmiyor! 1 tanesi 1 kilogram ete eş değer

Nasıl Pişirilmelidir? Aldığınız mantarlar çok sert ise suda haşlanmalıdır. Eğer mantarlarınız çok sert değilse direkt soteleyerek tüketebilirsiniz. Bir başka pişirme yöntemi ise buharda pişirilmesidir. Sotelenen veya buharda pişirilen mantarlar direkt yenilebileceği gibi garnitür olarak da yenilebilir