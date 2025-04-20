×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Farkında olmadan kalbinize zarar veriyorsunuz! Yavaş mı, hızlı mı yürüyüş yapılmalı? İşte dakikada atılacak adım sayısı

Güncelleme Tarihi:

#Yürüyüş#Atriyal Fibrilasyon#Atriyal Fibrilasyon Belirtileri
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2025 12:50

Günümüzde sağlıklı yaşam hedeflerinin başında gelen günde 10 bin adım hedefi, dünya genelinde milyonlarca insanın günlük rutininin bir parçası haline geldi. Ancak sadece günlük adım sayınızı değil, yürüdüğünüz hızı da gözden geçirmenin zamanı geldi. Yeni araştırmalar yürüyüş hızının kalp sağlığı açısından çok daha kritik bir role sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Peki bunu nasıl ayarlamak gerekiyor? İşte detaylar…