Farkında olmadan kalbinize zarar veriyorsunuz! Yavaş mı, hızlı mı yürüyüş yapılmalı? İşte dakikada atılacak adım sayısı

YÜRÜYÜŞ, KALP SAĞLIĞI İÇİN BASİT AMA GÜÇLÜ BİR SİLAH

Araştırmalar, yürüyüşün kalp ve damar sağlığı başta olmak üzere birçok sağlık sorununun önlenmesinde etkili olduğunu uzun süredir destekliyor. Hareketsizlik; obezite, tip 2 diyabet, bazı kanser türleri ve hipertansiyon gibi pek çok ciddi hastalıkla doğrudan ilişkili.

Bu yeni araştırma ise yürüyüşün sadece miktarının değil, hızının da önemli olduğunu güçlü biçimde ortaya koyuyor. Günde 10 bin adım atmak önemli bir hedef olsa da, bu adımları hızlı bir tempoda atmak, kalp ritmi bozukluklarına karşı çok daha güçlü bir koruma sağlayabilir.